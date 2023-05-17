知名脫口秀演員以野狗比喻解放軍　所屬公司遭重罰逾1400萬及禁演

5月13日，內地知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）疑在演出中以野狗比喻解放軍，遭觀眾發文抨擊是侮辱解放軍，引發輿論熱議，並遭當局調查。北京市文化和旅遊局今日（17日）公布，對涉事的李昊石所屬的上海笑笙文化傳媒有限公司罰款逾1300萬（人民幣，下同），沒收違法所得逾130萬。



官方通報指，經查實，涉事公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，在5月13日下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。

當局對該公司作出相應行政處罰：警告、沒收違法所得逾132萬元、罰款逾1335萬元。對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為將進一步追究責任。北京市文化和旅遊局決定無限期暫停涉事公司在京所有演出活動。

通報又指，絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化。希望廣大文藝工作者遵守法律法規，端正創作思想，加強道德修養，自覺講品味、講格調、講責任，為人民群眾提供有營養的精神食糧。

涉事公司在同日發布聲明稱，其誠懇地接受社會各界的嚴厲批評，並再次深表歉意，又指將作出一系列整改措施，包括解除涉事演員HOUSE（李昊石）勞動合同和藝人經紀合同；對公司高管團隊和相關業務團隊分別進行留職察看、降薪等處分。

據早前報道，網民發布帖文稱，其在5月13日觀看笑果脫口秀北京場演出，「某脫口秀演員」在演出時說自己領養了2條野狗，它們在追松鼠時，讓這位演員想到8個字「作風優良，能打勝仗。」

網民表示，該演員的台詞讓他感到不適，「你們這個破梗侮辱了人民子弟兵」。中國共產黨十八大後，中央軍委主席習近平提出新時代強軍目標：「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」。這12字亦成為解放軍強軍口號。

HOUSE（李昊石）本人其後發文道歉，承認錯誤的存在，表示會深刻反省，重新學習。