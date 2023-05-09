內地小情侶全裸伏屍峇里酒店　網傳死者生前照片　網民嘆紅顏薄命

內地一對年約20多歲的神仙情侶，在5月1日時前往印尼峇里島遊玩，並在過程中入住五星級的酒店，未料，最終2人卻分別陳屍飯店走廊及房間的浴缸內，命案也在曝光後，引發內地網民討論。對此，該名女性死者生前的照片也隨即曝光，令不少網民在看過照片後感嘆：「真的是紅顏薄命！」



綜合外媒報道，該名22歲的女性死者，在4月30日時，獨自入住位在印尼金巴蘭的五星級酒店，而她的25歲男友則是在隔天凌晨才到酒店來找她，未料，酒店的客服人員，卻在當天早上時，接到求救的電話，於是趕緊前往該對情侶的客房查看，也在到場後發現，25歲的男子全裸陳屍房間外走廊，而他22歲的女友也同樣渾身是血且全裸地陳屍房間的浴缸，同時也發現，2人的身體都明顯有外傷。

事故發生後，有網民轉發女事主以往於社交平台發佈的個人照片：（按圖了解）

對此，整起命案的事發肇因及經過，都還有待印尼警方的調查來進行釐清，然而，事件在曝光之後，也於內地造成民眾討論及熱議，更有網民搜出該對情侶的社交帳號，並在搜到之後發現，2人生前經常打卡出遊的放閃照片，其中女方更被網民大讚是名正妹，同時也讓許多人不禁感嘆，女方真的是紅顏薄命。

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