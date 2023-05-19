數字人民幣落地常熟：支付場景不多受冷待　有人「一到賬就轉走」

內地近年推廣數字人民幣，本月起，江蘇常熟市更對其在編公務員等實行工資全額數字人民幣發放，引起大眾關注。近日，內媒實地走訪發現，部分市民對數字人民幣已有一定的認知，不過也有不少人在收到數字人民幣的工資後，會直接轉至銀行卡內，變換為普通的人民幣；之所以如此兩大原因，是基於不習慣、場景不多兩大原因。



近期，常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局印發《關於實行工資全額數字人民幣發放的通知》，指5月起當地對其在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數字人民幣發放。

據《紅星新聞》報道，5月中旬，記者走訪當地不同轄區內的綜合行政執法局、市場監督管理局、應急管理局、自然資源和規劃局以及某道路執法中隊等單位。在有效採訪的10名工作人員中，有7人均表示當工資發放到數字人民幣錢包後，多會直接轉至銀行卡內，變換為普通的人民幣，即指銀行卡內餘額，只會留幾十元到上百元不等的零錢在數字人民幣錢包中。一名工作人員表示，很多店家都沒有數字人民幣支付的收款碼，因此還是轉出來好。

使用場景不夠多及不習慣，是上述工作人員認為數字人民幣受冷待的原因。報道指，截至去年9月底，常熟市有超過7000間商戶門店受理數字人民幣，累計逾200萬筆交易，交易金額超過7000萬元，當中包括常客隆等大型商超。另有500多間醫保定點藥店系統支持「醫保電子憑證+數字人民幣」結算。

然而，落到大眾的日常生活中，數字人民幣的消費場景仍有所欠缺。以在貝殼找房APP排行當地人氣小區榜第二名的明日星城城欣園為例，據不完全統計，包括小賣部在內，其內部及周邊共有5間商超及4間藥店，其中3間超市（2間為常客隆）支持數字人民幣支付，但4間藥店中，即便是醫保定點藥店，也不支持使用數字人民幣。而且，在某些場景中，使用數字人民幣付款需時更長，如在大潤發某店，使用數字人民幣需要前往人工櫃檯，且僅開放兩個通道，每個通道內有三到五名顧客。

另一方面，數字人民幣等同於現金，一名工商銀行工作人員就介紹，若把錢放在實體的工行卡，活期是0.25%的年利率，但若把錢轉為數字人民幣，就不計付利息。因此，報道指，對於工資全額由數字人民幣發放的人而言，工資到賬後，並沒有任何利息產生，這或許是導致他們工資一到賬就轉出的原因之一。

此外，數字人民幣的使用主要是以數字人民幣APP為主，但其系統相對複雜，甚至部分工作人員也未能解釋清楚。據悉，數字人民幣APP內分為硬錢包、軟錢包，其中前者實體存在，是基於安全晶片的數字人民幣錢包，可有實體卡片，並可融合物聯網等穿戴設備技術；後者則是虛擬賬戶。

目前，數字人民幣APP共有10個運營機構，即意味著一個人可以擁有10個軟錢包，但是，不同的軟錢包暫時還不能實現使用中直接通用，若踫上無法一次掃碼付清的情況，就需要事先從某個軟錢包轉錢至另一個軟錢包中。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林就認為，雖然數字人民幣的試點中還有一些亟待解決的問題，但其還是有很多優點，是非常被需要的。例如不同於第三方支付機構，其不需要任何手續費，且還能替代現金，恢復M0（貨幣供應量中的發行貨幣總供應量，又被稱為流通中現金）對實體經濟的傳導性。

中國首家中外合資投資銀行中金公司（CICC）則表示，隨著數字人民幣生態合力日益增強及部分試點地區加大推廣力度，預計未來3年或是數字人民幣快速發展期。