中國中亞峰會｜習近平提八點建議　倡建中國中亞能源發展夥伴關係

今日（19日）上午，中國國家主席習近平在陝西省西安市國際會議中心主持第一屆中國—中亞峰會，在主旨講話中就中國同中亞國家合作提出「八點建議」。



習近平指出，這次峰會為中國同中亞合作搭建了新平台，開闢了新前景。中方願以舉辦這次峰會為契機，同各方密切配合，將中國—中亞合作規劃好、建設好、發展好。

一是加強機制建設。外交、經貿、海關等會晤機制和實業家委員會已經成立。中方還倡議成立產業與投資、農業、交通、應急管理、教育、政黨等領域會晤和對話機制，為各國開展全方位互利合作搭建廣泛平台。

二是拓展經貿關係。中方將出台更多貿易便利化舉措，升級雙邊投資協定，實現雙方邊境口岸農副產品快速通關「綠色通道」全覆蓋，舉辦「聚合中亞雲品」主題活動，打造大宗商品交易中心，推動貿易規模邁上新台階。

三是深化互聯互通。中方將全面提升跨境運輸過貨量，提升中吉烏、中塔烏公路通行能力，推進中吉烏鐵路項目對接磋商。加快現有口岸現代化改造，大力推進航空運輸市場開放。加強中歐班列集結中心建設，構建綜合數位服務平台。

四是擴大能源合作。中方倡議建立中國—中亞能源發展夥伴關係，加快推進中國—中亞天然氣管道D線建設，擴大雙方油氣貿易規模，發展能源全產業鏈合作，加強新能源與和平利用核能合作。

領導人合照。（香港01直播截圖）

五是推進綠色創新。中方願同中亞國家在鹽鹼地治理開發、節水灌溉等領域開展合作，推動解決鹹海生態危機，支援在中亞建立高技術企業、資訊技術產業園。中方歡迎中亞國家參與可持續發展技術、創新創業、空間資訊科技等「一帶一路」專項合作計劃。

六是提升發展能力。中方將制定中國同中亞國家科技減貧專項合作計劃，實施「中國—中亞技術技能提升計劃」，在中亞國家設立更多魯班工坊，鼓勵在中亞的中資企業為當地提供更多就業機會。為助力中國同中亞國家合作和中亞國家自身發展，中方將向中亞國家提供總額260億元人民幣的融資支持和無償援助。

七是加強文明對話。中方邀請中亞國家參與「文化絲路」計劃，將在中亞設立更多傳統醫學中心，加快互設文化中心，繼續向中亞國家提供政府獎學金名額，辦好中國同中亞國家人民文化藝術年，開行面向中亞的人文旅遊專列。

八是維護地區和平。中方願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支援各國自主維護地區安全和反恐努力，開展網路安全合作。繼續發揮阿富汗鄰國協調機制作用，共同推動阿富汗和平重建。