內地與澳門合作研製首顆科學衛星　「澳門科學一號」成功發射

據「中國航天科技集團」公眾號發布，今日（21日）16時整，長征二號丙運載火箭在酒泉衛星發射中心順利升空，以一箭三星方式成功將「澳門科學一號」衛星A星、B星準確送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

澳門「科學一號衛星」是內地和澳門首顆合作研製的空間科學衛星，也是澳門首個科學與技術試驗衛星，由A星、B星兩顆衛星組成。



「澳科一號」是國際上首個監測南大西洋異常區地磁場與空間環境的科學探測衛星，通過獲取南大西洋異常區地球主磁場和岩石圈磁場高精度數據、內輻射帶能量粒子能譜分布信息和太陽X射線通量數據，有望在岩石圈磁場分布、地球發電機、磁極倒轉、空間天氣預報、地磁導航、航天器空間運行安全等基礎和應用領域獲得國際領先的研究成果。

澳科一號發射成功（微博@人民日報）

「澳科一號」A星設計師張勇介紹，該衛星作為國際首顆低緯度地磁場與空間環境的科學探測衛星，國內地球磁場探測精度最高的衛星，將顯著提高中國空間磁測技術水平。

此次「澳科一號」衛星採用「A星+B星」的聯合觀測模式，A星採用低傾角圓軌道，可實現高精度地磁場探測，B星則採用橢圓軌道，主要開展太陽X射線和中能粒子等空間物理環境探測。2星通過軌道特性配合，可實現對南大西洋異常區能量粒子事件在不同高度的時空分布結構的立體觀測。

據介紹，「澳門科學一號」衛星項目鼓勵科學數據的開放共享和應用，將通過相關數據政策，促進與國內外科研機構開展廣泛合作，產出更多科學研究成果，加強人才聯合培養和交流；未來還會持續推動航天科學研究與澳門青少年航天科普知識教育工作。

此次發射衛星系統由中國航天科技集團有限公司五院航天東方紅衛星有限公司和西北工業大學抓總研製，科學載荷由澳門科技大學負責提供；運載火箭系統由中國航天科技集團有限公司一院抓總研製，地面接收站和科學數據應用中心由西北工業大學、澳門科技大學分別負責，西北工業大學為地面系統總體單位，科學應用系統由澳門科技大學、內地有關單位共同開展。

同時搭載的「珞珈二號01星」由武漢大學研製，主要用於驗證SAR遙感新體制雷達技術和導航增強技術等功能。