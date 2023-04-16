有片｜因一碗紅燒肉？「中國衛星之父」孫家棟陰錯陽差走上航天路

孫家棟是「兩彈一星」元勳科學家、「中國衛星之父」，還是北斗導航系統和探月工程首任總設計師，絕對的航天奇才。但原來他最初的志願和太空完全沒關，卻因為等吃一碗紅燒肉，改變了一生。孫家棟還有甚麼故事？



孫家棟曾被學校「勸退」？

孫家棟1929年出生在東北的遼寧，成長在動蕩之中，這令他少年求學經歷充滿波折，也有了很多「巧合」。

說孫家棟的求學，必會提他曾被學校「勸退」。

孫家棟6歲上學；和母親一樣，他是「左撇子」。「左撇子」以往被很多人認為是必須糾正的「毛病」，而孫家棟也因為用左手不被學校接受，上學兩星期就被退學。

孫家棟曾入讀的哈工大創建於1920年，一直是中國頂尖高校。圖為上世紀50年代的哈工大。（網上圖片）

此後孫家棟努力學習用右手，很快便重回校園；因為這一段經歷，孫家棟打乒乓球還可以左右開弓。

話說回來，孫家棟少年時入讀哈爾濱第一高等學校土木班，但因戰火失學。1946年，他考入錦州大學，一年後又因為戰火無奈離開，要回復縣老家暫避。

路經瀋陽時，孫家棟投靠一名在當地的老同學，沒想到竟在這裏巧遇了自己的三哥；原來在哈爾濱工作的三哥，剛好出差來到瀋陽。

孫家棟「意外」加入解放軍

兄弟重逢互道闊別後的情況，三哥還告訴孫家棟一個消息：哈爾濱已經解放，著名的哈爾濱工業大學（哈工大）快要復校了。孫家棟聽後十分興奮，馬上準備，至1948年9月，他如願考入哈工大的預科班學習俄語。

剛到哈工大讀書時，孫家棟希望做一名俄語翻譯，發揮所長；他亦想過入讀土木建築系，將來修建大橋。

1950年的元宵節，孫家棟原本打算午飯後就去居於哈爾濱的姊姊家，「但是一聽說晚上又有紅燒肉吃，我就想着吃完再回去吧」。

孫家棟1950年入伍，成為解放軍空軍一員。（網上圖片）

在那個物資匱缺的年代，一份紅燒肉有多大吸引力，現在人們是難以想像的。那天晚飯時候，學校領導突然到飯堂，通知大家解放軍空軍要在學生中招人，有意者可立即報名，軍方即場挑選。

和很多學生一樣，孫家棟雖然對空軍所知不多，但國家有需要、能為國效力，便毫不猶豫報了名。那時空軍才組建幾個月，很多方面都要靠蘇聯「老大哥」支援，懂俄語的年青人正是急需人才，孫家棟毫無懸念被選中。

孫家棟設計中國首顆人造衛星

「急需」有多急？當天晚上，孫家棟便被安排登上開往北京的列車，到航空學校報到。自此，孫家棟成為解放軍空軍的一員，他的人生軌迹亦徹底改變，開始飛上天空，再飛向太空。

孫家棟曾笑說這轉折是「陰差陽錯」，「我對人生道路的選擇，就是由這頓紅燒肉促成的」。

此後表現優秀的孫家棟，被選派到蘇聯學習飛機發動機，回國後因應國家需要，轉行從事導彈和運載火箭研發。

「東方紅一號」於1970年4月24日發射升空，中國成為全球第五個能夠獨立發射人造衛星的國家，而擔任總體設計負責人的孫家棟，也成為了「中國衛星之父」。圖為工作人員發射前檢查「東方紅一號」衛星。（網上圖片）

孫家棟在擔任探月一期工程總設計師後逐漸淡出航天一線。

至1967，他臨危受命出任人造衞星的總體設計負責人，並在1970年把中國首顆人造星「東方紅一號」送上太空，這期間還有很多故事。

「東方紅一號」之後，孫家棟先後擔任超過40顆衛星負責人或總師，又是北斗導航系統和探月工程首任總設計師。用「中國航天之父」錢學森的話說，孫家棟是中國航天事業的見證人。

孫家棟是獲得「兩彈一星」功勳獎章23位科學家之一，也是第二年青的獲獎者。他亦曾獲得國家最高科學技術獎，至2019年獲授共和國勳章。（網上圖片）

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/



延伸閱讀：開國上將葉飛是「菲律賓的兒子」？