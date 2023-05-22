近日，內地多地警方密集提醒家長檢查孩子手機中是否裝有加密通訊軟體，若有下載，要求立即刪除。



據內媒《澎湃新聞》報道，近日，多地警方要求家長檢查孩子手機中是否裝有密聊貓、紙飛機（Telegram）、蝙蝠、事密達、海鷗等密聊軟體，指這些軟體為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利，尤其是「閱後即焚」的功能，使其成為違法犯罪的「幫兇」。

多地警方密集提醒家長檢查孩子手機，移除密聊軟體。（圖 / 澎湃新聞）

5月16日，南京市公安局官方稱，密聊軟體因其加密通訊的私密性強，犯罪分子將服務器從境內轉移至境外，利用新空間、新設備實施電信網絡詐騙，犯罪技術性極強。

同時，福建福州、甘肅蘭州、廣西、山西等地警方亦發布類似通知，要求家長檢查孩子手機，若發現上述軟體立即卸載，不同地方的通知名單略有出入。

此外，也有地方通知稱，「如果發現孩子已經安裝（上述軟體），要高度重視，告知其危害，並帶孩子到最近的公安機關查清是否有從事違法犯罪的情況。」

多地警方密集提醒家長檢查孩子手機，移除密聊軟體。（圖 / Pixabay）

據悉，大陸自2015年11月1日起實施的《刑法修正案（九）》增設了「幫助信息網絡犯罪活動罪」：對明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。