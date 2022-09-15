台警網絡交友被指公廁性侵15歲少年　 國道警察局：嚴懲絕不護短

台灣「國道警察局」中階警官傳在9月初透過網路交友，認識1名15歲的少年後，將男童約出到北市一處公廁，並在裏面涉嫌與少年發生性關係，事後少年返家告知父親，事件才曝光。

警察局今（15）日下午發表聲明指出，2線2星的鄭姓警員目前服務於國道警察局第九公路大隊，鄭警員涉嫌性侵少年後，12日遭台北市警方逮捕拘提到案，並於13日遭台北地方法院裁定羈押禁見。



台灣媒體《ETtoday》報道，27歲的鄭警員在國道警察局國九大隊服務，但是卻被指控涉嫌性侵15歲的少年，返家後告知父親，父親盛怒之下到派出所提出告訴。

據悉，警方在12日前往鄭警員家中搜索，在家中電腦查到多名少年的不雅裸照，甚至還有互傳私密照的對話紀錄，鄭警員初步坦承與少年發生性關係，但否認有性侵。全案警方已依照《兒童及少年性剝削防制條例》將鄭警員移送地檢署偵辦。

對於有警官涉嫌性侵少年，國道警察局副局長張夢麟表示，決議記以兩大過免職之處分。（聯合報）

警察局今日下午聲明提到，鄭警員身屬中階警官，執法人員知法犯法，經法院羈押已嚴重影響警譽，國道警察局緊急在13日晚上9時立即召開考績委員會，決定以鄭警員記2大過免職。

至於鄭警員任期內，曾經擔任國道警察局第九大隊的前後任兩名大隊長，則因內部管理鬆散遭記過1次處分，第九大隊的駐區督察，則遭記申誡1次處分，國道警察局長楊春鈞則報請警政署自請處分。警察局強調該案發生後絕不護短，依法嚴懲汰除，以維警譽公信。

據了解，鄭警員短短4年就升上國道警外勤大隊代理組長，前途曾經被看好。雖然鄭警員在工作上認真負責，但平常在單位內沉默寡言，內部考核評語「與同事互動較為孤僻」，同事間傳聞，鄭員從警初期曾談過一段感情，後來因工作繁忙遭女友拋棄後，整個人個性大變。

原本會與同事說笑的他，與同仁的互動變少，沉浸在網路世界裡，有同事認為鄭警員可能因此才會透過網路交友抒發內心的寂寞，但沒想到他會因此約炮未成年少年，涉犯重罪。