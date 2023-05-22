最後一位台籍慰安婦阿嬤逝世　婦援會：持續要求日本政府道歉

婦女救援基金會10月22日公布，目前所知台灣僅存的最後一位前台籍慰安婦阿嬤在5月10日晚間辭世，享耆壽92歲。



婦援會指出將持續倡議，台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載「軍事性奴隸」的歷史真相，也將持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。台灣資深媒體人黃揚明則轉發並感嘆，「這些阿嬤一輩子都沒等到一句道歉」。



婦援會今（5月22日）指出，一直以來社工經常與阿嬤家屬聯繫，或前往阿嬤家關心探望阿嬤，和她說說話或只是靜靜陪著她。雖然知道阿嬤年事已高，但突然接到阿嬤離世消息，當下非常捨不得、難過。告別式當天，婦援會董事長、執行長也前往參加告別禮拜，瞻仰遺容時看見阿嬤慈祥堅毅的臉龐，睡著般的靜靜躺著，十分安祥、平靜。

婦援會也提到，由於阿嬤在世時，不希望被打擾，故等待告別式舉辦後，才對外發布此消息。

阿嬤家-和平與女性人權館是台灣首個由民間募資興建的實體慰安婦紀念館。（聯合報）

婦援會提到將持續倡議，台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載前台籍慰安婦、軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失。

同時，也會繼續教育及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，性別暴力對女性傷害與權力控制，以及持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。