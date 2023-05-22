台運動員頒獎台舉五星紅旗遭圍攻　痛罵台灣是獨裁鬼島沒言論自由

2023年亞太大師運動會日前在韓國舉行，代表中華台北（TPE）出戰的跆拳道選手李東憲，在頒獎時舉起五星紅旗的一幕，在台灣遭到圍攻。李東憲其後在接受大陸有官方背景的《海峽導報》專訪時，質疑「台灣島內真的有言論自由嗎？」李東憲更痛罵台灣是獨裁的「鬼島」，「有甚麼好待的」？



根據《海峽導報》21日在微博上載的專訪影片，李東憲回應他在台灣遭到輿論圍攻時表示，「台灣當局，也就是台灣政府，說台灣各方面民主自由、行為自由，但在敘述這個的時候，台灣島內有言論自由嗎？同意有反對的聲音在嗎？如果同意的話，應該不能去阻止小老百姓的發言或做這樣的事。」

李東憲又反問，「如果今天我舉韓國或日本國旗，他們是不是給我拍掌？就因為我舉的是他們不喜歡的國旗，他們就藉此發難群起圍剿，讓全世界看到，台灣其實就是一個獨裁的地方，不允許有異己的聲音，不許老百姓去遵從自己內心的想法，去做自己想做的事情。這樣的話，那個地方有甚麼好待的？就像台灣老百姓自己講的，這真的就成為一個鬼島。」

李東憲並聲稱，很多「網絡水軍」到他的Facebook攻擊他，他也看到很多過去打壓他的跆拳教練，開始各種抹黑造謠，他覺得沒有意義，因為他的立場堅定。

李東憲更稱，他是在做兩岸的工作，為了兩岸的體育做事情都是有目共睹的，強調他的初心就是兩岸和平。

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據早前報道，李東憲在亞太大師運動會比賽中贏得一面銅牌，他身着背面印有「TPE」的中華台北隊服，手舉五星紅旗站上頒獎台。

有大陸媒體以「中國台灣選手在韓國獲獎，高舉五星紅旗亮相頒獎台」為標題進行報道；「共青團中央」還在微博中轉發相關影片，並稱「同胞好樣的」；亦有大陸媒體報道指，李東憲表示，「作為中國人，非常驕傲自豪」。

這一幕亦引發網民熱議：

「這才是同胞，這才是真正的中國人！」

「整整齊齊的摺痕有點感動。」

「回歸後，能勝任台灣省體育局長。」

「統一後，必須優先發證。」

「多保重，不統一都對不起這幫付出的同胞。」

「我宣布他這個高於金牌。」

「敢在國際比賽舉五星紅旗的台灣人，我上去就是一個讚。」

「太勇了，估計回去台灣要被批鬥，開除，追討訓練費用。」



據了解，李東憲曾經的政治立場為「深綠」，直至大學時期接觸到中國近現代史，思想開始發生轉變，2013年起多次到大陸參加跆拳道比賽，並對大陸愈發喜愛。目前，李東憲在廈門、上海等地長住。