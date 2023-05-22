微信推「刷掌支付」　用戶可不用卡、不掃碼「刷掌」搭地鐵

5月21日，微信正式推出「刷掌支付」小程序，用戶可不使用交通卡、手機等，直接通過預存的「掌紋」綁定支付系統，實現「刷掌」支付。同日，北京地鐵大興機場線率先投入使用相關服務，乘客可直接「刷掌」乘車。



綜合內媒報道，2023年5月21日，微信「刷掌支付」正式發布。同月，北京地鐵和微信支付合作推出「刷掌乘車」服務。據此前消息，2022年10月14日，微信上線刷掌支付小程式，需在刷掌設備中開通。 騰訊已在部分地區推廣非接觸式刷掌支付，在授權場景中，可以通過手掌識別快速完成付款或者身份驗證。

據了解，「刷掌支付」功能採用「掌紋+掌靜脈」識別繫統，能在不同環境光線下進行自適應調整，能識別不同年齡段的掌紋差別，能夠隔空感應，無需觸摸掃描。在使用這一功能時，用戶只需在設備中綁定個人微信帳號，錄入手掌紋樣，消費時將手掌對准支付設備的掃描區，確認後即可完成支付，全程無需手機介入，極大簡化交易流程。

5月21日起，「刷掌支付」已在北京地鐵大興機場線正式施行，用戶註冊開通「刷掌乘車」服務後，即可在該條地鐵線路刷掌過閘乘車。目前，北京地鐵大興機場線草橋站、大興新城站、大興機場站全線開通了新的「刷掌」乘車服務。

使用「刷掌」乘車服務時，乘客需找到帶有圓環標誌的刷掌閘機，將掌心面對圓環內的識別區，完成識別後圓環變為綠色，閘機將自動打開。出站時再刷一次，即可自動扣費。

據悉，此次「刷掌」乘車服務在大興機場線的應用，是掌紋生物識別技術首次在軌道交通場景的應用。 未來，刷掌服務亦將逐步應用於辦公、零售、餐飲等更多領域。