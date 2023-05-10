杭州女坐地鐵隔空收裸男不雅照　警方介入調查

浙江杭州一名女子日前坐地鐵時，曾通過某品牌電子產品「隔空投送」功能收到男性裸露上身的不雅照。事件經傳媒公開後引起警方關注，周三（10日），杭州市公安局地鐵分局發布警情通報稱，目前正進一步調查此事。



事發於今年4月，網民苗苗（化名）表示，由於工作原因，她將手機的「隔空投送」功能設置為對所有人開放，然後乘坐地鐵4號線。當經過新風站時，她收到陌生手機號傳送的隔空投送信息。她第一次拒絕接收，可對方沒有作罷，再次發送，結果點開驚見一張陌生男子不雅照，她見狀立即刪除。

根據《治安管理處罰法》，製作、運輸、複製、出售、出租淫穢的書刊、圖片、影片、音像製品等淫穢物品或利用計算機信息網絡、電話及其他通訊工具傳播淫穢信息的，處10日以上15日以下拘留，可以並處3000元（人民幣．下同）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或500元以下罰款。

事實上，類似案件已非首次發生，去年10月，韓某某在杭州地鐵5號線車廂內用自己手機的隔空投送功能，向章某發送淫穢影片，構成傳播淫穢信息的違法行為，被處以500元罰款。2021年1月，肖某通過同一功能在地鐵上向不確定人群隨機發送淫穢圖片，被處以行政拘留15日。