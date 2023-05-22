河南34名教師聲稱被欠薪4年在教育局絕食抗議　官方：會妥善解決

近日，河南三門峽市34名教師在網上發文控訴入職4年沒工資，承諾的「編制」（即成為政府支薪的正式員工）沒兌現，並集體絕食的消息引發關注。三門峽市教育局22日（周一）發布通報稱，目前34名教師全部在崗，學校教學秩序正常，關於教師編制問題，將予以妥善解決。



據網上流傳文件，以絕食方式爭取權利的34名教師共同發出一篇署名及打了指模的《聲明》。《聲明》表示，他們於2019年8月參加市直屬學校招教考試，經過筆試、面試、體檢、公示全部合格後，錄取為市直公辦編制教師，工作至今已近四年。

《聲明》指，四年來，他們平均每天工作至少12個小時，但是編制至今仍未落實。沒有勞動合同、沒有工資、沒有社保、沒有醫保、沒有公積金。期間他們多次向主管部門反映此事，但一直未果，「迫於無奈和各方壓力，我們只能選擇最卑微的方式，在教育局絕食靜默來向大家求助，直到問題得到徹底解決！由此給家長、學校、社會帶來的影響，希望大家諒解！」

5月22日，三門峽市教育局通報稱，在5月15日，三門峽市民辦學校34名教師到市教育局反映其編制問題，市教育局第一時間做好耐心細緻的政策解讀工作，教師當晚全部返回。目前，34名教師全部在崗，學校教學秩序正常。教師工資在2022年9月以前由民辦學校發放，學校轉公辦後，由財政逐月發放。

通報稱，關於教師編制問題，因處於規範民辦義務教育過渡期，相關部門已按程序全力推進。本著依法依規、尊重歷史、尊重事實的原則，在最短時間內，予以妥善解決。