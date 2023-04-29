山西漢寫文「抱不平」涉尋釁滋事遭跨省抓捕　事主：警方終止偵查

山西男子龐雁冰早前在網上發文質疑交通執法有違規，結果今年初遭到山東沂南警方跨省抓捕，原因是「涉嫌尋釁滋事」。其妻楊美榮認為，丈夫只是在去年8月在公眾號上發了三篇文章，替一位山東車主「打抱不平」，卻引來「牢獄之災」。事隔兩個多月，周五（28日），龐雁冰表示，他已收到沂南警方發來的終止偵查決定書。



偵查決定書。（北青報）

龐雁冰透露，他上午收到警方的電話，得知警方已決定終止偵查自己的案件。《沂南縣公安局終止偵查決定書》顯示，沂南縣公安局查明龐雁冰不夠刑事處罰，根據規定，決定終止對龐雁冰的偵查。警方還給龐雁冰發來退還保證金決定書和解除取保候審決定書。

目前，龐雁冰已給警方提供銀行卡賬號，等待退還保證金。他又透露，妻子得知消息後，中午立即給自己做了一頓好飯。

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據早前報道，47歲的龐雁冰住在山西忻州市繁峙縣，今年1月29日正月初八，他與家人到天鎮縣參加親友婚禮，但翌日下午，他突然被幾名男子帶走，他們有的穿著警察的制服，有的則穿著便衣。聞訊趕來的妻子楊美榮趕緊查詢丈夫被帶走的理由，獲對方回覆「你問他」。

2月1日，山東沂南警方將龐雁冰帶回了山東，並在12日出具了拘留通知書，顯示龐雁冰涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，羈押在沂南縣看守所。

通過律師，楊美榮才知道，原來平時就愛替弱勢出頭的丈夫，經營著一名為「天鎮龐雁冰」的公眾號，並於去年發了三篇文章，替山東車主苗某某「打抱不平」。文章標題分別是《山東臨沂市沂南縣交通執法太厲害，上路追車還打人》、《向山東省沂南縣縣委書記侯佔夫反映交通違規上路追車導致車禍，惱羞成怒當派出所面搶手機打人》和《致信山東省臨沂市委書記任剛，沂南縣政府官官相護說瞎話辦假事敷衍老百姓，請嚴懲》。

據律師介紹，案件基本情況是，龐雁冰接到了在山東鄒城市任貨車司機的苗某某反映稱，其開車在205國道沂南縣雙堠鎮由南向北行駛，看到路中間有很多交通執法人員，旁邊停了一輛大貨車，於是採取制動，結果追尾貨車左後方。

隨後，苗拍照、拍片，認為交通執法人員違規上路追車，大貨車停車後，交通執法人員沒有擺放安全提醒設施，導致後車追尾，他還和交通執法人員發生爭執。最後，龐出於監督政府部門規範執法的心態，以及關注社會的熱心，用微信公眾號編發了上述三篇文章。

2月11日，苗某某透露，自己因為此事被拘留了38天，還被警告什麼都不能說，目前正「取保候審」。他又強調絕對不涉及金錢交易，「龐雁冰是那樣的人嗎？」，更提醒採訪的記者最好別「摻和」進來，稱「我是為你著想」。