國泰歧視風波｜疑似舉報者述交涉經過：要求後艙三位空姐公開道歉

內地有網民指控國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客。涉事的31秒錄音曝光，顯示有空姐嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯）。周一（22日）晚，國泰航空發布聲明，表示會進行嚴肅調查處理，並致歉。



一段疑似舉報者在小紅書的文章表示，要求涉事的後艙三位空中服務員對歧視言論公開道歉。



疑似舉報者在小紅書帳戶的介紹裏列出四點，分別為：

1) 請讓後艙三位空中服務員對歧視言論公開道歉；

2) 國泰航空不用私信我，你需要致歉的是帖子下面有過不愉快經歷的乘客們；

3) 不會刪帖直至空中服務員道歉；

4) 寧願成為抱薪者也不姑息任何形式的歧視。

疑似舉報者在今日（23日）中午又發文，除交代發帖的目的，也交代與國泰航空溝通的經過。文章稱，其發帖初衷是想要給到國泰航空壓力，能夠徹查此事，並公布調查結果，以及加強員工培訓。

文章聲稱，昨晚國泰航空小紅書帳號私信他想要進行進一步了解情況，今早國泰航空總部負責客服的T先生表明想要打電話進行進一步情況了解。他與T先生以及客艙乘務總負責人V先生進行了電話溝通。

文章稱，國泰航空表明，總部已經成立調查小組，且於今早高層對於此事召開了會議。他表達了訴求，希望國泰能對外公開調查結果，以及對相關人員的處理方案。另外希望國泰能傾聽乘客的意見，加強培訓機制。

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文章稱，調查這周內會有進展，他會在小紅書發出來。

文章最後稱，很多人會覺得他多管閒事，激化矛盾，且這樣的投訴不會有任何的作用。但他覺得做人應該為正義發聲，哪怕他的行為能夠對歧視者產生一點點震懾，讓他們覺得歧視是有後果的，那就夠了。

文章表明事件「對事不對人，哪裏都有好人與壞人」，同時鼓勵其他網民在遭遇不公的時候，應選擇讓自己舒服的方式表達出來。