教師展示「抗美援朝一得九失」惹議　蘭州大學：實為指出觀點錯誤

近日，內地網傳甘肅蘭州大學歷史學院某課堂講授的內容不當，一名教師被指在上課時展示抗美援朝「一得九失」的觀點，涉褻瀆歷史，引起爭議。經查，蘭州大學周二（23日）發布聲明，稱授課教師其實是指出網傳觀點的錯誤。



網傳兩張教學PPT圖片顯示，當時授課教師向學生展示了抗美援朝「一得九失」的觀點，其中「一得」為戰場上沒輸，「九失」則包括數十萬軍人的傷亡；與美國決裂；與西方決裂；投入蘇聯的懷抱；朝韓人民對中國的仇視；失去對朝鮮的控制；中國面臨朝鮮核威脅；大飢荒和文革。

事件隨即惹起爭議，網民紛紛狠批教師傳授了錯誤的觀點，要求校方嚴肅處理。

不過事件迎來反轉，周二，蘭州大學經過調查後發布聲明稱，網傳內容為該校歷史文化學院《世界近現代史（下）》課程課件中的兩張頁面，講授的內容為「冷戰的起源」一章第四節「冷戰早期的衝突」，抗美援朝戰爭是該節課的一個案例。在講到抗美援朝戰爭影響及意義時，授課教師引用了網上曾經出現的「一得九失」等錯誤觀點，並明確指出這些觀點是錯誤的。

聲明強調，蘭州大學始終重視教學管理，將繼續強化對教師的培訓，切實提升教師教學水平，持續提升教育教學質量。

而聲明一出，輿論焦點從教師的行為轉為對有人斷章取義的批判，認為在互聯網，造謠的成本太低，放出不實消息的學生應負上責任，「上課不聽講，老大徒傷悲」、「就是企圖歪曲事實帶節奏，可惜造謠抹黑的手段太低級，被及時戳破了，要求嚴查背後的黑手」。亦有人建議，今後要在課件前面加上較醒目的標題，以避免類似情況發生。