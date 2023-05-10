內地小學讀物驚現「丁汝昌投降圖」　網民批篡改歷史籲按賣國嚴懲

1895年甲午戰爭時期，清朝北洋水師提督丁汝昌在北洋水師全軍覆沒前，拒絕投降日軍而服鴉片自殺。然而，近日，內地有網民爆料，指自己給孩子買的歷史讀物出現一張「丁汝昌投降圖」，與史實不符，引起熱議。涉事出版社事後致歉並承諾會全面收回銷毀。



該系列歷史讀物名為《寫給孩子看的中國史》，目前仍在銷售中。根據官方簡介，該套叢書共10冊，從秦漢到現代上千幅插畫貫穿中國歷史，為兒童描繪一個完整具體的歷史輪廓。

然而，近日有網民在小紅書上發帖表示，該讀物在講述甲午中日海戰的那段歷史時，書中用了一張「丁汝昌投降圖」。

內地小學讀物驚現「丁汝昌投降圖」。（極目新聞）

消息一出輿論隨即嘩然，網民紛紛質疑丁汝昌寧死不屈，自殺殉國，何來投降？亦有人認為參與過這本書的相關工作人員都應該禁止再做相關行業，甚至稱必須按賣國罪論處。而甲午戰爭博物館工作人員則表示，丁汝昌肯定沒有投降這回事的，「會不會是日本那個歪曲歷史事實的作品沒有考證就被引用了？」他們亦會給高層匯報事件。

網民點睇：

日本間諜無處不在

這完全是篡改歷史了

出版社和監管都是上班看報紙不做事的嗎

從精神上毒害少年兒童，最惡毒了

甲午本來近代以來最大的恥辱，這無疑是血上加霜

老實說，這事上升到國家安全也不為過吧，一定要嚴查

從插圖作者，到序言作者，再到出版社，一個都別放過



周三（10日），涉事北京工業大學出版社發布，學校關注到網民發帖反映2017年出版的《寫給孩子看的中國史·近代——救亡圖存的鬥爭》一書插圖使用不當。學校黨委高度重視，責成該社迅速核實情況。經查，該圖書確實存在不當插圖問題，該社已第一時間聯繫相關單位，停止該圖書的線上線下銷售，全面收回銷毀，同時舉一反三開展自查整改。學校已成立工作專班啟動調查，並將依規依紀對相關責任人嚴肅處理。「對造成的不良影響，我們深感愧疚、深表歉意。」

公開資料顯示，1895年1月20日，日軍在山東半島榮成登陸，隨後，日軍從陸路攻克威海陸上炮台，海陸合圍北洋水師，丁汝昌與北洋水師殘部固守劉公島待援。定遠艦中日軍魚雷失去行動能力，北洋水師被迫炸毀旗艦「定遠」以免資敵，2月11日在威海英國海軍顧問鼓動投降獻艦，部份水師叛軍持械要脅丁汝昌向日軍投降，後丁汝昌服鴉片自殺，享年59歲。