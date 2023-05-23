國泰風波｜官媒怒批離譜：傷害所有國人感情與尊嚴　業績早晚不保

國泰航空發生空中服務員歧視非英語乘客風波，除官媒《人民日報》海外版旗下公眾號發文狠批外，其他一眾官媒及內媒也重炮批評國泰，其中更批評涉事空中服務員傷害的是所有國人的感情與尊嚴，又指事件反映了整個企業的歪風邪氣。



「傷害所有國人的感情與尊嚴」

官媒《北京日報》的評論稱，涉事空中服務員態度相當傲慢離譜。如事件最終查證屬實，有意刁難乘客，甚至還按語言把乘客分成三六九等，和國泰航空聲稱的「一直以來致力於為旅客提供高品質服務」可謂天差地別。空中服務員言語間的歧視意味，傷害的就不只是此次航班上的內地乘客，而是所有國人的感情與尊嚴。

評論還稱，看人下菜碟的面孔，既損人，也不會利己。國泰面對頹勢，還不知尊重市場、珍惜用戶，那麼本就骨感的業績早晚也都保不住。

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「在中國經營，講普通話是天經地義」

內媒《正觀新聞》的評論稱，在中國經營航空業務，講普通話是天經地義，國泰如果不認同這一點，大可以不做內地航空的生意，不必一邊撈金一邊歧視。更何況涉事航班是由成都飛往香港，空中服務員用普通話提供服務是理所應當。

文章稱，涉事空中服務員對乘客的羞辱和歧視反映了很大一部分空中服務員甚至管理層的真實想法。這種觀念如果不能扭轉，將傷害中國人民的情感。須知，互聯網是有記憶的，講普通話的中國網民是有記憶的。

「整個企業的歪風邪氣」

內媒《極目新聞》的評論批評，普通話也好，粵語也好，英語也好，不過就是一種語言，難道會這一門語言就高人一等了？把平等購票乘機的消費者劃為三六九等，這些空中服務員的高傲究竟從何而來？

文章又批評，故意慢待說普通話的乘客就是一種赤裸裸的歧視，而且也不是國泰一個兩個工作人員的個人素養問題，而是這整個企業的一種歪風邪氣。收著乘客的錢，連基本的平等和尊重都做不到，最基本的職業良知何在？國泰是中國香港的航空公司，中國話都不願意聽，還在中國經營幹甚麼？

文章最後還稱，「這樣公然歧視乘客，造成惡劣影響的航空公司，該由當地的監管部門出手，徹底地整頓一下了」。

「帶著偏見看低同胞的行為」

湖南省委宣傳部主管的紅網發文稱，國泰歧視非英語乘客，是服務的「傲慢與偏見」。在一列基本都是中國人的航班上，為甚麼非要講英語才能獲得毛毯？空中服務員將服務分為了三六九等的行為，既是對非英語乘客的傲慢無禮，也是潛意識將語言分高下，帶著偏見看低了同胞的行為。

文章又稱，由「不會說英語」而被歧視，背後是空中服務員對英語的崇拜。這崇拜因何而來？過去人們常常帶著刻板印象，認為只要是帶「洋」的事物就更先進、質素更高，出於慕強心理而對這些人和事付出了超出一般的尊重。隨著經濟的發展，人們文化素養上升，一些人卻依舊看不到這些變化，依然帶著一隅之見停留在思想的原地。