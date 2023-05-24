國泰風波｜新華社批令人極度不適和憤怒：老毛病老不改的話飛不遠

國泰航空發生空中服務員歧視非英語乘客風波，周二（23日）晚，國泰航空行政總裁林紹波代表國泰航空再發布聲明指，3名涉事的空中服務員被解聘。在稍早之前，官媒新華社發表評論文章，文章題為「老毛病老不改，國泰航空飛不遠」，批評涉事空中服務員的傲慢無禮甚至言語侮辱，讓人極度不適和憤怒。



新華社的評論文章稱，對於國泰航空早前的致歉聲明，網友們顯然並不買帳。網友們帖子中記錄下的國泰航空，可以說是「老慣犯」了。互聯網是有記憶的。對於這樣可以說是屢教不改的企業，僅僅是道歉就夠了嗎？

文章稱，國泰航空欠的是一份服務顧客的誠意。作為一家企業，收著顧客的錢，卻傲慢無禮，連基本的尊重都做不到，身處服務行業，一而再再而三地因服務問題被投訴，網友的憤怒指向的是其骨子裏的傲慢和對顧客的輕視。這才是國泰航空一次次出問題，一邊道歉，一邊卻堅決不改的癥結所在。

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文章稱，消費者是會「用腳投票」的。從企業發展的角度來看，因為歧視乘客被輿論口誅筆伐，丟的可不僅是面子，還有市場。

文章稱，國泰航空要想長久「泰」下去，得從根上看待這次輿情，從企業文化上找解決之道，而不是迫於輿論壓力的言不由衷。