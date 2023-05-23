國泰3空姐涉歧視非英語乘客被炒　簡體字聲明再遭質疑｢大陸特供｣

國泰航空發生空中服務員歧視非英語乘客風波，周二（23日）晚，國泰航空行政總裁林紹波代表國泰航空再發布聲明指，3名涉事的空中服務員被解聘。不過，由於上述聲明僅在內地社交平台以簡體中文發布，遭到網民質疑是｢大陸特供｣。



國泰再就事件發布簡體字聲明。（國泰航空）

聲明指，目前，國泰航空已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對三位涉事的空中服務員予以解聘。「對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持『零容忍』的態度，絕不姑息。」

聲明稱，為了避免同類事件再次發生，國泰航空將做出全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質。其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

聲明最後指，感謝社會各界對於國泰航空的持續關注和監督，國泰航空必將以此為鑑，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗。

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網民點睇：

「大陸特供聲明？」

「ig、推特、臉書發了嘛。」

「立案調查，立案調查，立案調查。」

「道歉歸道歉抵制歸抵制，又不衝突。」

「中國人只歧視中國人。」

「最先換的不應該是乘務長和領導嗎？大家都說投訴無果，沒看到？」

「國泰航空有沒有把國安法放眼裡喲。」

