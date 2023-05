國泰歧視風波｜疑國泰空姐小紅書發帖飆罵舉報者：無恥玩錄音

國泰空姐涉歧視不懂英語乘客事件持續發酵,國泰航空23日二度於內地平台微博及小紅書發布道歉,晚間祭出重罰,宣佈解僱三名涉事空服員,以期平息內地眾怒。國泰航空並以行政總裁林紹波署名發聲明,向受影響乘客和社會各界表示,誠摯的歉意。



然而,事件持續在網絡發酵,23日傍晚,有人於小紅書發帖,反擊舉報事件及錄音的乘客,標題為「就CX987航班一事」,文內首句即「代表全體機艙服務員問候祖宗上下十八代」,相當氣憤,遭疑是國泰航空內部空姐發文。

該發文者聲稱,其中有被錄音的空服員並非香港人,英語並非其母語,質疑如何要人不講普通話?發文者怒懟,「一件小事另我們看透一大波玻璃心韭菜」,諷刺錄音者「不也是為了折扣的小人,還無恥的玩偷錄音」。

該帖發出後,實名舉報事件的乘客隨後亦再回應「到現在你和你的同事都還沒有意識到那句"if you cannot say blanket in English, you cannot haveit"是赤裸裸的對不會講英文的歧視嗎?那你真是心眼壞透了。」目前疑似國泰空服員小紅書賬號已註銷,事件仍在發酵當中。