內地再有藝術家被指「辱軍」　岳敏君畫作誇張笑臉遭批故意醜化

日前內地知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）疑在演出中以野狗比喻解放軍，引起官方關注，更遭從業抵制。事隔一周，再有人被指「辱軍」。知名繪畫、雕塑藝術家岳敏君的畫作，亦被網民抨擊醜化解放軍與革命領袖。



據美國之音（VOA）報道，5月18日，中國智庫崑崙策研究所的公眾號重發一篇2021年的舊文，其指摘岳敏君和一家廣東藝術館共謀「有組織的辱軍、反軍、反共活動」。特約評論員楊昭友轉貼了數張岳敏君以軍人和共產主義運動歷史人物為主題的畫作，其原型既有普通士兵、警察、雷鋒，也有毛澤東、史達林、馬克思等，他們被配上誇張笑臉，頭頂甚至還長著角。

事件經社交網絡傳播後持續發酵，微博網民「紫荊樹」表示，軍人被畫得很浮誇，嘴巴特別大，笑容顯得有些詭異，且每幅畫作都如此，感覺有點像故意的。但也有網民為岳敏君辯護，並反批指控岳敏君辱軍的人士是「藝盲」，「就算岳敏君畫他自己，肯定也是這副笑臉。你們土死了」。

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據報道，岳敏君生於1962年，是中國玩物現實主義（Cynical realism）藝術家，其特色在於畫作中的每個人物都掛著同樣的誇張笑臉，而笑臉是基於自己的相貌。2009年，他曾向《中國證券報》稱「我有一個疑問，為什麼人類在解決自身問題的時候都要採取一種暴力的方式？」他續解釋：「所以我畫的人都在笑，哪怕面對槍都是笑的，而劊子手手中也沒有真正意義的槍，這些都是為了思考這些問題。」

而崑崙策研究所官網顯示，其以智庫自居，是由「部分軍地老同志、專家學者和企業家發起成立的綜合性戰略研究和諮詢服務機構」，合作的專家包括評論家司馬南與國際問題學者張維為等。