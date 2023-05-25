解放軍遣湛江號出訪浮羅交怡海空展 大秀多款未曝光新式軍武
隨著新冠疫情全球解封，中國近期積極參加國際展演，此次浮羅交怡國際海事與航空展（Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, LIMA）解放軍空軍八一飛行隊與海軍052D型驅逐艦湛江號（舷號165）均參展。國內3家軍工產業巨頭廠商也響應參展，展出包含2萬噸級船塢登陸艦、多用途重型魚雷等多款軍艦及飛彈模型，多為中國當前尚未建造的武器，引發各國關注。
隸屬解放軍中部戰區空軍的八一飛行隊創立於1962年，為解放軍最老牌的飛行表演隊，此次受邀參加LIMA，是該隊換裝殲10C型機以來首次海外演出，格外引人注目。
在海事展出方面，解放軍海軍則派遣駐廣東湛江第2驅逐艦支隊052D型驅逐艦湛江號出訪，該艦係於2021年12月服役，滿載排水量7500噸。該型艦配備通用化垂直發射裝置，包含艦橋前方甲板佈設32個，直升機機庫前佈設32個方形發射孔，具備發射海紅旗9B防空導彈、鷹擊-18A反艦導彈、長劍-10巡弋導彈、鷹擊-21高超音速反艦導彈等多型共架飛彈發射能力，藉公開展示方式，讓全球參與LIMA的政軍高層了解當前中國軍事實力。
此外，今次中國另有3家國防工業廠商參展，其中，中船工業（CSSC）在展場內展出包含2萬噸級船塢登陸艦、中型登陸氣墊船、2600噸級潛艦、2000噸級、4000噸級與具備相位陣列式雷達與垂直發射系統的大型巡防艦、以及反潛艦魚雷、多用途重型魚雷等多款軍艦及飛彈模型，這些未命名的的潛艦與軍艦未在官網中介紹，多為中國當前尚未建造的武器，也引發各國關注。
北方工業（Norinco）也在會場展出旗下包含裝甲車、反裝甲飛彈、藍箭（21A、11A、5B）空對地飛彈等多款各種用途飛彈，以及當前最新趨勢的無人機系統，北方工業更在現場陳設地面部隊作戰縱深與配置，展示中國當前地面部隊的先進狀況。
最後，作為中國航空領域出口的重要渠道的中國精密機械進出口總公司（CPMIEC ）則是主打防空、反艦以及無人機系統，場內特別展出CM-302超音速反艦飛彈，極具威脅性的CM-401反艦彈道飛彈車也頗受矚目。