C919首航成功　明日起在上海至成都航線常態化運行

據央視新聞，今天（28日）上午，中國東方航空使用全球首架交付的C919大型客機，執行MU9191航班，從上海虹橋機場起飛，飛往北京首都機場。中國東航黨組成員副總經理馮德華表示，首航之後，從明日（29日）開始，C919飛機將投入上海虹橋到成都天府的航線上，實施常態化的商業運行，後續隨著該機型的陸續引進，將會把C919這個機型投放到更多的航線上。



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報道又指，中國東航與中國商飛已簽署了首批5架C919購機合同，東航還專門成立了C919飛行部、C919客艙部，設立了C919簽派放行席位、專職工程管理崗位、國產飛機維修管理中心等專業部門，儲備了相關專業人員，積累了全系統的安全運行和服務保障經驗。

馮德華表示， C919大型客機開啟了商業的首航，意味著這個機型從研發、製造、取證到投運全面貫通，也意味著C919空中體驗正式走進廣大消費者，我們的旅客有機會來「坐一坐，看一看，飛一飛」。

馮德華又表示，根據航空業界國際慣例，一款機型走向成熟和大規模的市場化運營，還需要進入商業運行階段後多年的持續優化提升。未來，中國東航將和各方合作，致力於高質量、精細化運營C919，助力將C919打造成全球業界認可的成功機型。