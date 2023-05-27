C919首個全面開售商業航班票價出爐　經濟艙919元周一上海飛成都

東航國產C919客機5月28日進行商業航班首航，而據飛常準機票26日顯示，當前已可購買C919客運航班機票。



據悉，今次是C919首個全面開售的商業航班，航線為上海虹橋至成都天府，時間為5月29日8時10分起飛，11時20分飛抵，價格為919元人民幣（經濟艙價格不含稅）。

今次是C919首個全面開售的商業航班。（紅星新聞）

早前報道指，據東航APP，東航首架C919客機的商業首航航班確定，5月28日執飛上海虹橋至北京首都航線，計劃10時45分起飛，13時10分抵達首都機場。

C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，航程4075至5555公里，2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，2022年12月9日全球首架交付。

東航是在2021年3月與中國商飛正式簽署5架C919客機的採購協議，為國產C919飛機的全球首家用戶。公司擬在2022、2023年完成5架C919引進，並將根據實際運營情況和公司航網規劃，決定後續引進計劃。而據東航年報，2023年東航將接收4架C919飛機。