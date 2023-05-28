C919明天票價暴升逾兩倍至近3000元　內媒：國人洋溢著自豪感

今天（28日）上午，中國東方航空使用全球首架交付的C919大型客機，執行MU9191航班，從上海虹橋機場飛往北京。經過2小時飛行，C919搭載130餘名旅客成功降落北京首都國際機場。



從5月29日開始，東航該架C919大型客機將在上海虹橋—成都天府航線上實行常態化商業運行。據《香港01》記者在攜程上查詢，29日該航班的經濟艙不含稅價格已由初始的919元（人民幣，下同）暴升至近3000元，且餘票僅剩個位數。



在5月26日晚上，東航已開售5月29日的C919客運航班機票，航班為MU9197，航線為上海虹橋—成都天府，早上8時10分起飛，11時20分飛抵，價格為919元人民幣（經濟艙價格不含稅）。

據《香港01》記者28日下午在攜程上查詢，29日該航班機票的價格已暴升到至少2789元，且僅剩1張機票。

而對比相約時段由上海至成都的航班，春秋航空的空中巴士A320航班的經濟艙票價僅在580元起，吉祥航空的波音787航班的經濟艙票價也僅在785元起。

不過查詢航班MU9197在5月30日起的票價，經濟艙票價仍然是919元。

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內媒《21世紀經濟報道》報道指，乘客願意以高價乘坐C919機型執飛的航班，不乏對國產大飛機的「打卡」與「嚐鮮」，背後也洋溢著自豪感。

在社交平台上，有不少網友表達了對乘坐C919航班的期待。「終於可以坐上國產大飛機，以後訂機票之前先看看是不是C919機型」、「慶祝國產大飛機商業首航成功，有機會也要去嚐鮮」。