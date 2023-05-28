空客波音發文祝賀C919首航成功　乘客分享搭乘感受「非常絲滑」

今天（28日）上午，中國東方航空使用全球首架交付的C919大型客機，執行MU9191航班，從上海虹橋機場飛往北京。經過２小時飛行，C919搭載130餘名旅客成功降落北京首都國際機場。

隨著C919的成功降落，機艙內乘客高唱《歌唱祖國》表達激動的心情，有乘客表示，一路無顛簸，非常順利，乘坐體驗非常好。

空客與波音也在微博發文向中國東方航空送上祝賀。



據人民網報道，本次執飛，亦為國產大飛機C919的全球首次商業載客飛行。當MU9191航班抵達北京首都機場後，穿過象徵民航最高禮儀的「水門禮」，象徵者中國大飛機將正式走進消費者，全面投運。

乘客感受：非常絲滑平穩

經過預先報名被抽中幸運乘客，來自北京航空航天大學的張可立興奮地表示，「非常激動，感到無比自豪。」他稱，C919在起飛和降落的時候與寬體客機一樣平穩，整個飛行體驗很棒，機艙尾部噪音也比以往的窄體客機更小。

第一位值機登上C919的乘客在落地後也稱讚道，「從滑行到起飛、平飛再到降落，以及最後下機，整個過程都非常絲滑，空中飛行基本沒有遇到什麼顛簸，今天的飛行非常順利，乘坐體驗也非常好。」有乘客表示，未來在搭乘飛機時，也將優先考慮「C919」。

「中國人終於要坐上國產大飛機」等相關話題一度登上微博熱榜前列，網民表示希望有愈來愈多的「中國製造，中國創造」。

空客波音發文祝賀

在C919成功商業首航之際，作為民航客機2大巨頭的空客與波音也在微博發文，向中國東方航空及中國商飛表示祝賀。