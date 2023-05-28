兒童節彩排出事　江西舞台大屏幕倒塌壓傷9幼兒　家長嚇壞尖叫

內地六一兒童節即將到來，不少地方政府都會安排活動熱鬧慶祝，江西南昌一群幼兒園幼童，27日下午在進行兒童節文藝展演彩排時，原本好好在舞台上跳舞，卻飛來橫禍，舞台上巨型電子螢幕突然傾斜倒塌，狠壓9名孩子，現場許多家長目睹整個過程，嚇到不斷驚聲尖叫。



據《澎湃新聞》報道，意外發生於27日下午5時45分左右，在江西省南昌市青山湖風景區市政公用廣場。網傳影片中，一群幼童事發當時正在舞台上進行彩排表演，一邊唱著歌，一邊手持藍色皮球跳舞，突然後方螢幕轟然倒塌，多名幼童當場被壓在下面，前排的幼童一臉錯愕，似乎不知道發生甚麼事，反倒是台下方立刻傳出叫喊聲。

慎入！昨日在進行兒童節表演彩排時巨型螢幕突倒塌，9名幼稚園小童受傷送院。（圖片或會引起不安）▼▼▼

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據南昌市青山湖區委官方通報稱，9名受傷幼兒已全部送往醫院，經醫院初步診斷為輕微傷或擦傷，目前均在醫院繼續觀察，同時對孩子進行心理安撫。

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事故發生後，青山湖區應急、教育、公安、城管等部門到現場進行處置，並立即成立調查組，對事故原因進行全面調查，此次演出活動已經取消，舞台設施正在陸續拆除撤離中。

舞台巨幕倒塌現場情況：

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