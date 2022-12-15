北京女花2千萬買豪宅　天花突垮塌兼狂漏水　竟是這標準配備惹禍

買樓不只看價錢，還要注意房屋內部設施質量是否完善。



北京一名女子於12月12日回家驚見客廳和飯廳垮塌，天花板漏水滴滴答答彷彿屋內下雨。女子感嘆，自己花了2000萬元人民幣（約港幣2,200萬元）購入這間位於高級住宅區的房子，沒想到品質如此不堪。

高級住宅區的豪宅，裝修竟是如此馬虎沒水準：（按圖了解）

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內地《秒聞視頻》報道，北京市民菲菲（化名）當初看上這房子標榜「精緻裝修」，雖然曾聽鄰居說漏水嚴重，沒想到自己也成了受害者。這天她下班回到家，一開門看見家裏一片狼藉，天花板塌了，原本掛在天花板的水晶燈懸在半空，梳化、桌子上還全是碎屑。幸好當時家裏沒人，只有裝修損壞造成損失。

追查漏水原因，菲菲說，家中調節室溫的「毛細系統」一直漏水，漏着漏着就變成現在這副慘樣。而這個「毛細系統」是內地不少豪宅的標準配備，透過模仿人體毛細血管搭建成管網系統，由供回水主幹管構成，再以輻射的方式保持室溫，一般安裝在地面、牆體或天花板內。

此事一出，內地網友紛紛質疑房子裝修本身就有問題，且菲菲鄰居早已向她透露過房子漏水，代表裝修問題早就存在，只是沒人反映，不少人建議菲菲要拍攝證據保存，維護自己的權益。

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