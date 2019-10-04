【台灣塌橋】罹難菲律賓外勞遺孀赴台認屍　痛哭暈倒場面哀慼

台灣宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂造成6名外籍漁工喪命，今天（4日）中午罹難者Impang George Jagmis的妻子與小姨子趕抵宜蘭員山福園，見遺體最後一面時，妻子放聲痛哭昏厥，場面哀慼。

罹難者遺孀見遺體最後一面，哭至暈倒（點圖放大）↓↓↓

跨港大橋一日發生斷裂之後壓垮船下的三艘漁船6名印尼、菲律賓外籍船員來不及逃生，Impang George Jagmis是新台勝266號的船員，在事發後第二天被發現他年紀47歲，是這次罹難者年紀最長的，在船上工作已經長達12年，明年4月就要返回菲律賓。

南方澳斷橋罹難者Impang George Jagmis的太太與小姨子早上抵達，搭乘菲律賓文化辦事處的車輛 中午12點半抵達放遺體的員山福園， 縣政府已協助搭建白色靈堂，方便家屬祭拜。

Impang George Jagmis的太太與小姨子先到靈堂後，轉往遺體冰存及解剖中心瞻仰遺容，見最後一面。妻子進去之後就放聲痛哭，哭聲場面讓人鼻酸，過了不久昏厥在現場，船東急呼救護人員，把人推回靈堂，安撫情緒。

家屬表示，Impang George Jagmis的妻子接連3天都沒有睡，今天搭飛機到機場，精神不濟，昏倒當下血壓飆高到170。

根據船主江榮華表示，育有1名7歲念小學的男孩，這位外籍員工作非常負責認真，所以除了3萬多元的薪水外，還每個月增加補貼12000元給他，平常大家就像家人、兄弟一樣，包括他的小孩及老婆平常也都認識，常見他跟家人視訊，家庭和樂。

延伸閲讀：

街景圖捕捉男女台中戶外活春宮 網友：Google太神

5陸研究生模擬南方澳斷橋過程 網友驚：秒敗台灣學生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】