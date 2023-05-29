習近平促加快建設教育強國　為民族復興提供有力支撐

中共中央政治局5月29日下午就建設教育強國進行第五次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，教育興則國家興，教育強則國家強。建設教育強國，是全面建成社會主義現代化強國的戰略先導，是實現高水平科技自立自強的重要支撐，是促進全體人民共同富裕的有效途徑，是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的基礎工程。要全面貫徹黨的教育方針，堅持以人民為中心發展教育，主動超前佈局、有力應對變局、奮力開拓新局，加快推進教育現代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之強夯實國家富強之基，為全面推進中華民族偉大復興提供有力支撐。



新華社報道，習近平指出，黨的十八大以來，黨中央堅持把教育作為國之大計、黨之大計，作出加快教育現代化、建設教育強國的重大決策，推動新時代教育事業取得歷史性成就、發生格局性變化。中國已建成世界上規模最大的教育體系，教育現代化發展總體水平跨入世界中上國家行列。據測算，中國目前的教育強國指數居全球第23位，比2012年上升26位，是進步最快的國家。這充分證明，中國特色社會主義教育發展道路是完全正確的。

習近平強調，中國要建設的教育強國，是中國特色社會主義教育強國，必須以堅持黨對教育事業的全面領導為根本保證，以立德樹人為根本任務，以為黨育人、為國育才為根本目標，以服務中華民族偉大復興為重要使命，以教育理念、體系、制度、內容、方法、治理現代化為基本路徑，以支撐引領中國式現代化為核心功能，最終是辦好人民滿意的教育。

習近平指出，培養什麼人、怎樣培養人、為誰培養人是教育的根本問題，也是建設教育強國的核心課題。中國建設教育強國的目的，就是培養一代又一代德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人，培養一代又一代在社會主義現代化建設中可堪大用、能擔重任的棟樑之才，確保黨的事業和社會主義現代化強國建設後繼有人。要堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，著力加強社會主義核心價值觀教育，引導學生樹立堅定的理想信念，永遠聽黨話、跟黨走，矢志奉獻國家和人民。堅持改革創新，推進大中小學思想政治教育一體化建設，提高思政課的針對性和吸引力。提高網絡育人能力，紮實做好互聯網時代的學校思想政治工作和意識形態工作。

習近平強調，要堅持把高質量發展作為各級各類教育的生命線，加快建設高質量教育體系。建設教育強國，基點在基礎教育。基礎教育搞得越紮實，教育強國步伐就越穩、後勁就越足。要推進學前教育普及普惠安全優質發展，推動義務教育優質均衡發展和城鄉一體化。基礎教育既要夯實學生的知識基礎，也要激發學生崇尚科學、探索未知的興趣，培養其探索性、創新性思維品質。要在全社會樹立科學的人才觀、成才觀、教育觀，加快扭轉教育功利化傾向，形成健康的教育環境和生態。建設教育強國，龍頭是高等教育。要把加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科作為重中之重，大力加強基礎學科、新興學科、交叉學科建設，瞄準世界科技前沿和國家重大戰略需求推進科研創新，不斷提升原始創新能力和人才培養質量。要建設全民終身學習的學習型社會、學習型大國，促進人人皆學、處處能學、時時可學，不斷提高國民受教育程度，全面提升人力資源開發水平，促進人的全面發展。

習近平指出，要把服務高質量發展作為建設教育強國的重要任務。建設教育強國、科技強國、人才強國具有內在一致性和相互支撐性，要把三者有機結合起來、一體統籌推進，形成推動高質量發展的倍增效應。進一步加強科學教育、工程教育，加強拔尖創新人才自主培養，為解決我國關鍵核心技術攻關提供人才支撐。系統分析中國各方面人才發展趨勢及缺口狀況，根據科學技術發展態勢，聚焦國家重大戰略需求，動態調整優化高等教育學科設置，有的放矢培養國家戰略人才和急需緊缺人才，提升教育對高質量發展的支撐力、貢獻力。統籌職業教育、高等教育、繼續教育，推進職普融通、產教融合、科教融匯，源源不斷培養高素質技術技能人才、大國工匠、能工巧匠。

習近平強調，從教育大國到教育強國是一個系統性躍升和質變，必須以改革創新為動力。要堅持系統觀念，統籌推進育人方式、辦學模式、管理體制、保障機制改革，堅決破除一切制約教育高質量發展的思想觀念束縛和體制機制弊端，全面提高教育治理體系和治理能力現代化水平。把促進教育公平融入到深化教育領域綜合改革的各方面各環節，縮小教育的城鄉、區域、校際、群體差距，努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育，更好滿足群眾對「上好學」的需要。深化新時代教育評價改革，構建多元主體參與、符合中國實際、具有世界水平的教育評價體系。加強教材建設和管理，牢牢把握正確政治方向和價值導向，用心打造培根鑄魂、啟智增慧的精品教材。教育數字化是中國開闢教育發展新賽道和塑造教育發展新優勢的重要突破口。進一步推進數字教育，為個性化學習、終身學習、擴大優質教育資源覆蓋面和教育現代化提供有效支撐。

習近平指出，要完善教育對外開放戰略策略，統籌做好「引進來」和「走出去」兩篇大文章，有效利用世界一流教育資源和創新要素，使中國成為具有強大影響力的世界重要教育中心。要積極參與全球教育治理，大力推進「留學中國」品牌建設，講好中國故事、傳播中國經驗、發出中國聲音，增強我國教育的國際影響力和話語權。

習近平強調，強教必先強師。要把加強教師隊伍建設作為建設教育強國最重要的基礎工作來抓，健全中國特色教師教育體系，大力培養造就一支師德高尚、業務精湛、結構合理、充滿活力的高素質專業化教師隊伍。弘揚尊師重教社會風尚，提高教師政治地位、社會地位、職業地位，使教師成為最受社會尊重的職業之一，支持和吸引優秀人才熱心從教、精心從教、長期從教、終身從教。加強師德師風建設，引導廣大教師堅定理想信念、陶冶道德情操、涵養紮實學識、勤修仁愛之心，樹立「躬耕教壇、強國有我」的志向和抱負，堅守三尺講台，潛心教書育人。

習近平最後強調，建設教育強國是全黨全社會的共同任務。要堅持和加強黨對教育工作的全面領導，不斷完善黨委統一領導、黨政齊抓共管、部門各負其責的教育領導體制。各級黨委和政府要始終堅持教育優先發展，在組織領導、發展規劃、資源保障、經費投入上加大力度。學校、家庭、社會要緊密合作、同向發力，積極投身教育強國實踐，共同辦好教育強國事業。全黨全國人民要堅定信心、久久為功，為早日實現教育強國目標而共同努力。