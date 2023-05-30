稱人口減少降低國家創新力　專家：女性獨立副作用是生育率下降

內地生育率下降，全國人口去年錄得61年來首次負增長。有專家認為人口因素影響創新，更將生育率低的矛頭直指女性的獨立。



梁建章表示，生育率低的原因和是女性獨立相關。（中國企業家）

近日，攜程集團聯合創始人、董事局主席，北大光華管理學院研究教授，育媧人口研究智庫聯合創辦人梁建章接受傳媒訪問時表示，隨着人工智能進一步發展，創新變得越來越重要，而且創新需要人類去把控。當人口少了或者是人口老了，創新活力就會下降。

梁建章續指，如果中國現在維持世界第一的人口規模，在很多產業裏中國會很強，比如機械人產業，有很多的研發人員可以投入，也有很多場景。但如果人口萎縮，研發人員減少，市場規模減少，這些創新的制高點就可能會被其他國家取代。

談及現時生育率低的原因，梁建章認為，最重要的原因是女性的獨立，生孩子的機會成本很高，對職業生涯發展影響很大。所有現代化國家都會形成這樣的狀況。這當然是個好事，但也造成了一個副作用，就是生育下降。

梁建章解釋，女性地位和生育率的關係不是單純的線性關係。在發展水平比較低的傳統社會，女性地位比較低，不得已生很多孩子。隨着社會和經濟的發展，女性地位和參加工作比例逐步提高，生育率下降。

梁建章認為，但是這種下降不是單向的，當社會進一步發展，女性地位和經濟獨立性非常高時，再增加生育福利，生育率不降反升。當然，這需要社會資源做很大的傾斜才行。

網民點睇：

「我覺得生育下降是一個好現象。」

「女性獨立從來都沒有副作用。」

「男的也沒有生育意願啊，應該是生活養育壓力太大。」

「這就跟藥一樣，都有副作用，但是你要治病，就得吃藥。」

「生育率下降的原因有很多，這只是其一很小的原因。」

「女性獨立了，現在都不想生孩子，只顧攀比如何過好生活。」

「副作用確實有，但影響真不大，高攀不起的房價，加班熬夜的現狀，降薪裁員的工作，內捲加劇的社會，這才是罪魁禍首。」

