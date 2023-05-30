衛健委專家：地方對中央政策理解有偏差　致一孩生育支持弱

中國生育問題持續嚴峻，近日，國家衛健委直屬事業單位中國人口與發展研究中心專家撰文，指出一孩生育支持政策的重要性。其認為，一孩生育支持微弱，凸顯地方對中央政策的理解偏差。



該中心主任賀丹撰寫《建立生育支持政策體系 注重加強一孩生育支持》一文，稱一些地區將政策聚焦於二孩和三孩家庭的獎勵支持，反而忽視了作為保持和提升總體生育水平「基本盤」的一孩生育，不僅抑制廣大家庭的初育意願，也將對再生育意願造成不利影響，最終影響適度生育水平的實現。

文章從三個方面分析了當前一孩生育的情況及缺乏支持政策的背景，首先，中國總和生育率從2019年的1.52下降至2022年的1.07，其中一孩生育率從0.7跌至0.5，一孩平均生育年齡從26.4歲增至27.4歲，一孩生育率下降將進一步降低二孩和三孩生育率，加劇生育水平下降趨勢；然後，2019年以來，中國二孩生育率從0.7跌至0.39，二孩出生比例從46.4%下降至38.6%。這既與家庭對生育、養育、教育成本的承受能力不足有關，也和家庭對初育過程的主觀體驗較差有關。

最後是一孩生育支持微弱凸顯地方對中央政策的理解偏差。賀丹認為，中央關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定，被簡單理解為「三孩政策」，忽視了生育支持政策體系構建這一根本目標。部分地方政策重點放在二孩和三孩獎勵，甚至僅覆蓋戶籍人口，造成新的福利二元分割，可能不僅難以提高生育意願，反而帶來政策的碎片化、孩次間的不公平，不符合推進以人為核心的新型城鎮化和基本公共服務均等化的總體目標。

中國總和生育率從2019年的1.52下降至2022年的1.07，其中一孩生育率從0.7跌至0.5。（新華社）

對此，賀丹提出四點建議採取的措施，一是加強婚姻家庭價值觀念引導，將支持年輕人實現婚育計劃作為國家的重要優先事項進行宣傳倡導，鼓勵家庭內部的代際支持，向家庭內承擔嬰幼兒照護責任的祖輩提供育兒指導和育兒補貼，減輕育兒矛盾和理念衝突等；二是將大學生納入生育保險範圍，將倡導適齡婚育與教育學制改革調整相結合，支持碩士、博士研究生的合理婚育安排，完善在校大學生婚育服務，為生育的大學生提供醫療保障和生活津貼等。

三是取消孩次差異和戶籍限制，避免出現一孩不補、二孩少補、三孩多補的差異化遞進式支持政策，著重改善家庭初次生育養育的過程體驗，提高一孩家庭生育的獲得感和再生育意願，並保障流動人口享有與戶籍人口同等的政策待遇等；最後是加快基本制度建設，圍繞「沒人帶」、「養不起」、「生不出」等突出問題建立和完善生育保險、嬰幼兒照護補貼、生殖健康服務等基本保障制度，將嬰幼兒照護服務和學前教育納入基本公共服務範圍，並在家庭育兒階段給予稅收減免，在家庭購房、購車方面，給予優先優惠，讓經濟壓力較大的家庭可以提前支取住房公積金和養老金的個人賬戶部分等，多方降低家庭生育養育的經濟成本、時間成本、機會成本。