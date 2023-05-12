內地生育率創新低　專家倡為生孩子的人發人工：「貢獻比AI更大」

內地近年推出「三孩政策」及相關配套措施，以鼓勵生育，惟全國人口仍在去年錄得61年來首次負增長。

有內地專家日前建議，生育本身是一份工作，應為生孩子的人發薪水，並指貢獻比人工智能（AI）更大。



黃文政表示，生養孩子本身就是一份工作，應該有收入。（網易新聞）

據《極目新聞》報道，全球化智庫特邀高級研究員黃文政表示，生養孩子本身就是一份工作，應該有收入，「不應該去指責年輕人不生小孩，因為人家也面臨很多困難，壓力很大，出路在於要把生孩子變成一份有收入的工作，如果只是純粹的付出，很難激勵大家，建立有效的生育激勵機制，才能治本。」

黃文政補充，生育對未來經濟社會的貢獻比AI更大，應該獲得相應的收入。

相關言論引發網民熱議：

「為什麼我覺得他說的沒錯。」

「政府不可持續，所以不提倡。」

「肯定會有一把大聰明鑽其中的空子。」

「給全職媽媽也發發工資。」

「對啊生了孩子的每個月都給點工資補貼吧」

「這個必須舉雙手贊成，雖然我是男的。」

「好多人就是歪曲人家專家的話，人家專家的意思，生孩子、養孩子國家就應該給費用補貼。」



黃文政曾表示，長壽引起的老齡化不可怕，可怕的是少子化。（視覺中國）

公開資料顯示，黃文政是上海交通大學系統工程碩士和約翰霍普金斯大學生物統計學博士，人口學者，「人口與未來」網站聯合創始人。

黃文政曾在去年的人才50論壇上表示，長壽引起的老齡化不可怕，可怕的是少子化。要維持社會的可持續發展和中華民族的薪火相傳，大力鼓勵生育並將生育率提升到2.1是遲早要做到，也必須要做到的。