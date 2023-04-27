6遊客殘暴圍毆澎湖本地人　用頭盔狂砸畫面惹眾怒　鄉親組隊尋人

台灣澎湖26日發生一宗行車糾紛，進而衍伸成遊客圍毆在地人的暴力事件。



當地一名洪姓男司機於203縣道東衛段路口擦撞一名王姓鐵騎士，竟直接被王男及5名友人拖下車圍毆、揮安全帽猛砸，引爆澎湖當地人怒火。

影片曝光惹當地人暴怒 大批鄉親到處尋兇及包圍警局討公道（點圖了解更多）：

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澎湖地檢署表示，案發後王男等人遭檢警帶回，檢察官訊後將涉嫌動手毆打的3人裁定新台幣6萬元交保。

初步了解，案發地點距離派出所僅100米遠，當時洪姓男司機26日從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，擦撞到王姓機車騎士。

王男等6人立刻停車，將洪男拖下車毆打，其中一名紅衣男更是火爆，持安全帽瘋狂痛毆，其餘刺青男子則壓制、用腳猛踹。

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畫面曝光後立即引爆澎湖鄉親怒火，怒轟「猴子大軍亂入」、「敢欺負我們澎湖人，可惡至極啊」、「觀光客過太爽了是不是？」，更有鄉親直接包圍警局討公道；而涉嫌打人的6名遊客也被民宿趕出，在地鄉親一度在島上尋人。

警方事後立即將6人帶回偵訊，澎湖地檢署複訊後，裁定涉嫌動手毆打的3人新台幣6萬元交保，詳細案情仍待進一步說明。

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