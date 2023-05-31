首個在煤炭採空區上建設的地鐵站　廣州彭邊站引入施工新神器

近日，隨著最後一塊預製構件螺栓緊固完成，廣州地鐵首個在煤炭採空區（指在煤礦作業過程中，將地下煤炭或煤矸石等開採完成後留下的空洞或空腔）上建設的地鐵站——十四號線二期彭邊站車站內部結構預製拼裝完成，這也是國內首例採用超高性能混凝土（UHPC）預製拼裝施工工藝建設的地鐵車站。



據介紹，UHPC是一種高強、高韌性、高耐久性的裝配式建築材料，具有低水膠比、低孔隙率、高致密度的特性，相較傳統混凝土，其抗壓、抗折性能更好，防滲透能力強、可塑性強、耐久性高等優點突出，適用於制備輕薄構件。

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彭邊站的內部結構較為傳統，在該站採用UHPC預製拼裝工藝，與原有的現澆混凝土方案相比，工期較傳統施工方法縮短50％，大大提高了施工工效。同時，製作的軌頂風道、站台板、樓梯重量減輕80%、50%、55%，大幅節省施工的材料消耗，提高了車站內部作業人員的作業環境，減少了生產過程中產生的碳排放。

彭邊站除車站首尾兩端及部分異形結構外，車站中部的大部分站台板及軌頂風道，以及附屬C1、C2出入口樓梯均採用UHPC預製構件進行拼裝。此次UHPC預製拼裝工藝的使用，為大規模城市軌道交通建設預製裝配式結構施工提供了可參考的「模板」，也為廣州地鐵實現「雙碳」目標提供了更多可能。

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十四號線二期呈南北走向，北接十四號線嘉禾望崗站，南抵廣州火車站，線路全長約11.9公里，設有8座車站，均為地下站。截至目前，十四號線二期（嘉禾望崗—廣州火車站）土建工程累計完成46%。8座車站中，4座主體結構封頂，3座進行土建施工 ，剩餘1座進行前期準備；8個區間中，3個已貫通，4個進行土建施工，1個進行前期準備。（備註：以上車站名稱僅為工程暫定名稱，標準站名應以市政府批准公佈為準。）

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

