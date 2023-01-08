海底鋪路建隧道如3D打印!「一航津平2」為何是中國最強工程神器？

向來有「基建狂魔」之稱的中國，擁有眾多基建「神器」，當中包括一艘自升式碎石鋪設整平船「一航津平2」！這艘「一航津平2」是中國自主研發，具有完全知識產權的基建重器，被形象地稱為深水碎石鋪設的「3D打印機」，一直在超級工程深中通道的建設上扮演着重要的角色。



海底鋪路如「3D打印」 「一航津平2」何方神聖？

由中交一航局研發、上海振華重工建造的自升式碎石鋪設整平船「一航津平2」船長98.7米、寬66.3米，相當於一個足球場大小，其船體為箱型「回」字結構。在不移動船身的情況下，單個船位碎石鋪設整平作業範圍達2,500平方米，等同於6個標準籃球場。經過多年研發，該船的硬件和施工管理系統全部實現國產化，作業精度可控制在正負40毫米以內，處於全球領先水平，在「一航津平2」平整完的地基上建隧道可謂是「滴水不漏」。

作為世界最大、最先進的自升式碎石鋪設整平船，「一航津平2」的啟用進一步鞏固了中國在海底隧道基礎施工領域的世界領先地位。

「一航津平2」於2018年7月20日開工建造，2019年11月18日完成交付，是一艘集基準定位、石料輸送、高精度鋪設整平、質量檢測驗收功能於一體的世界最大、最先進的自升式碎石鋪設整平船。（中交一航官網）

碎石鋪設整平船一般用於深水碎石基床鋪設，集基準定位、石料輸送、高精度鋪設整平、質量檢測驗收功能於一體，因其鋪設作業的高效率和自動化，被形像地稱為深水碎石鋪設的「3D打印機」。

在實際的操作上，「一航津平2」的功能相當於海底鋪路機，它通過拋石管精準定位，向海床投入碎石並鋪平，大型海底隧道的沉管正是鋪設在這些碎石面上，而其作業速度也是全球最快的，整平速度較「津平1」提升了一倍，最高可達每分鐘5米，以往做一個沉管的碎石基礎大概要花7天，有了「一航津平2」後只需約4天的時間便可完成。

高效率的運作速度可以解決受海底水流影響在碎石上產生回淤量大的難題，保障了沉管的快速安裝。

「一航津平2」的功能相當於海底鋪路機，通過拋石管精準定位，向海床投入碎石並鋪平，大型海底隧道的沉管正是鋪設在這些碎石面上。（網上圖片）

「一航津平2」具體是如何在海底進行「3D打印」的呢？據介紹，「一航津平2」在施工前首先會進行工前測控系統校準和施工管理運行系統測試，之後整平船就會由拖船拖拽至施工現場。到了現場後，「一航津平2」還將進行一系列的調試準備，其中包括拋錨駐位、整平船調平、整平船抬升、測量系統二次標定幾個步驟。

當一切準備就緒後，在旁邊的運料船和供料回填船輔助下，整平船就會正式開展碎石鋪設的作業。每當碎石基床鋪設完成後，整平船的測控系統便會進行碎石基礎成型檢測，以確保碎石鋪設的工程質量。只有在每個船位整平完成驗收合格後，「一航津平2」才會再次下降入水、提升樁腿、移位，緊接進行下一個船位的整平工作。

助力「深中通道」建設 「一航津平2」迎難而上

自「一航津平2」建成下水後，它便參與到了超級工程「深中通道」的建設上。深中通道連接珠江東西岸，是承接粵港澳大灣區產業轉移打造的交通大動脈。

作為世界級超大型「橋、島、隧、地下互通」集群工程，「深中通道」的海底沉管隧道長約6.8公里，為雙向八車道超寬鋼殼混凝土沉管隧道，具有「超寬、變寬、深埋、回淤量大、挖砂坑區域地層穩定性差」五大技術難點，無論是工程規模或是技術難度皆是前所未有的。

作為海上基建的「大國重器」，「一航津平2」擁有多項優勢和功能，有利於超級工程「深中通道」的建設。（網上圖片）

以往整平作業大多都在30米或者40米深的水下操作，但深中通道的整平作業則需要在50米深的水下操作，那麼樁腿總長75米的「一航津平2」就最適合不過，它可根據水深工況環境接長至95米，加上「一航津平2」樁腿直徑接近3米，是「津平1」的一倍多，配合與施工過程同步的監控系統，一旦出現問題即可作出糾正，保障了施工的質量。

與此同時，「一航津平2」為「深中通道」的建設帶來了速度和精度，它可在18小時左右完成一個碎石基床鋪設作業，165米長標準管碎石基床分4個船位可以整平完成，每個船位作業時間為18小時，單個標準管節基床所需時間僅約3-4天。

在精度上，「一航津平2」使用了GPS進行靜態測量，解決了動態測量帶來的精度差問題，動態部分則使用光學儀器進行測量，最終將整平精度控制在正負40毫米以內，這對於施工精準度要求極高的「深中通道」而言，絕對是一件不可多得的工程「神器」。

「深中通道」連接珠江東西岸，是承接粵港澳大灣區產業轉移打造的交通大動脈，屬於一個世界級的超大型「橋、島、隧、地下互通」集群工程。（視覺中國）

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