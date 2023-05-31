24小時內｢北上深｣連發文件支持AI產業　深圳：共建大灣區智能平台

今日午間（31日）深圳發布《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023—2024年）》，是繼昨日北京、上海發布相關產業支持文件後的第三個超一線城市。



深圳：共建粵港澳大灣區智能算力調度平台

深圳發布方案指出，要建設城市級算力統籌調度平台，實現「算力一網化、統籌一體化、調度一站式」，確保全市可統籌的公共智能算力及相關網絡帶寬保持國內領先水平。

方案指出，要積極有序集聚政府、企業、科研機構、高校等的智能算力資源，與周邊城市加強智能算力合作，謀劃共建粵港澳大灣區智能算力統籌調度平台。

深圳發布文件支持人工智能

《方案》還提出，推進「千行百業＋AI」。實施人工智能軟件應用示範扶持計劃，鼓勵金融、商務、工業、交通等行業企業基於人工智能技術對現有生產、服務和管理方式進行升級。推動人工智能在設備故障檢測和故障診斷、基於視覺的表面缺陷檢測、智能分揀等製造業領域的應用。加強製造業數據的採集、利用、開發，孵化高度智能化的生產機器人。

上海：支持民企參與數據、算力等人工智能基礎建設

上海在5月30日午間發布《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》，提出鼓勵民間資本投資新型基礎設施。為民企提供最高1.5個百分點的利息補貼，支持民營企業廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。

北京：推動國產人工智能芯片

緊隨上海，北京在昨日下午也發布了《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》，提出要推動國產人工智能芯片實現突破。

此外，北京還發布了《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施》，提出提升算力資源統籌供給能力。加快北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心等項目建設，形成規模化先進算力供給能力，尤其提高環京地區算力一體化調度能力。

24小時內，內地三大城市接連發布人工智能產業支持文件；今日，內地股票人工智能版塊漲勢可觀，其中億通科技、新智認知等股價上漲。