核酸「願檢盡檢」重現山東青島　當局稱免費採樣惹兩極評論

內地「五一」假期過後，新冠疫情漸趨嚴峻，不少民眾都稱自己「二陽」了（再次感染病毒），核酸「願檢盡檢」服務亦在多地重現。山東省青島市嶗山區周一（29日）發布通知稱，自當日起恢復新冠病毒「願檢盡檢」核酸採樣點。



青島市嶗山區恢復新冠病毒「願檢盡檢」核酸採樣點。（網上圖片）

通知顯示，核酸採樣點工作時間為每天早7時至晚4時，周末正常提供服務。默認提供單人單檢服務、默認經口咽採樣。可為有需求的民眾提供英文檢測報告及經鼻咽採樣。

通知稱，樣本檢測完成後，核酸檢測結果由系統自動推送，推薦使用「一碼通」或健康碼查詢結果。據《第一財經》報道，相關通知的諮詢電話工作人員表示，「願檢盡檢」是免費提供的。

內地「五一」假期過後，新冠疫情漸趨嚴峻。（示意圖片/新冠病毒）

網民點睇：

「現在測出來和不測出來，在治療方面有任何區別嗎？」

「又不是強制的，有人願意做就讓他們做唄，別人有別人的自由。」

「願檢盡檢好，只要不是應檢盡檢，如果自己懷疑陽了也有個可以驗證的地方。」

「問題是現在陽了又咋樣呢？好多人都不戴口罩了，只有想保護自己的人才戴，咋防呢？」

「試劑是新生產的？還是以前的庫存？又拿出來消化消化？這個錢個人不付。最終誰埋單了？」

「開設自願檢查點挺好，有的人得了感冒不確定自己是不是陽了，去醫院費時費力，路邊有個檢測點順路做一下也沒啥。」



據早前報道，廣東省東莞市東城街道早前亦發布關於「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知，稱願檢盡檢人員單採費用不高於每人每次13.5元人民幣。事件當時還引起熱議，有網民表示「庫存還沒清完是吧」；亦有網民稱「是的，堅持100年」。