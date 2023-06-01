5月25日至5月30日，河南出現10餘年來最嚴重「爛場雨」及大範圍持續陰雨天氣，與豫南地區小麥成熟期高度重合，出現小麥倒伏發霉等現象。當局緊急推出多項措施及2億元人民幣財政撥款，用於確保麥收質量，降低農民損耗。



據內媒《澎湃新聞》報道，5月25日以來，河南省出現的大範圍持續陰雨天氣，導致河南省內部分地區麥田積水，未收穫的小麥點片倒伏發霉，部分地區出現小麥籽粒萌動和穗發芽現象。 當地媒體報道稱，河南遭遇了10多年來最嚴重的「爛場雨」天氣。

據悉，此次降雨過程雨量大，截至5月29日，河南全省平均降雨量達到35毫米，有11個省轄市降雨量超過30毫米，其中商丘81.3毫米、周口55毫米、駐馬店48.8毫米。

5月30日，河南駐馬店和南陽的種糧大戶受訪時表示，他們預估減產20%。 相比去年收購價，當地收糧點公布的小麥收購價下降50%。

河南麥收遇10餘年來最嚴重「爛場雨」，當局多措施搶收降損耗。（圖 / 央廣網）

5月29日，據《新京報》報道，「河南南陽收割機無法下高速」一事引發關注。 有網民指出，大量收割機堵在高速路口，因超寬超高無法駛出，影響小麥收割。

同日下午，南陽市農業機械技術中心一名工作人員表示，5月17日晚，因部分收割機司機沒有辦理大件運輸手續等問題，的確發生過收割機滯留在收費站無法下高速的情況，已協調解決並于當天放行。對於網民關注問題，該工作人員指，當地小麥收割在23日左右開始，車輛被堵一事在之前發生，所以並未對小麥收割造成嚴重影響。

據《央廣網》報道，南陽市農業農村局黨組成員、市農業機械技術中心主任李奇表示，根據記錄，他們共接到3起收割機無法下高速的情況反映，最早時間是5月17日，均已進行協調處理，未發現「貨車在高速口連續滯留五天」的情況。

河南麥收遇10餘年來最嚴重「爛場雨」，當局多措施搶收降損耗。（圖 / 澎湃新聞）

5月30日，河南省政府財政緊急下撥資金2億元，專項用於小麥烘乾，確保小麥質量、確保顆粒歸倉、確保農民收益。同時，通過搶排田間積水、加強農機調度等措施應急搶收。

據內媒《大像新聞》報道，截至5月29日17時，河南已收穫小麥386.32萬畝（約佔全省種植面積的4.52%），日投入聯合收割機0.47萬台。其中南陽230.4萬畝（20.8%），信陽94.6萬畝（19%），駐馬店52.6萬畝（4.5%），平頂山8.6萬畝（2.5%）。

河南是中國小麥種植大省，占全國小麥種植面積約25%。據氣象部門預測，5月30日降雨基本結束，預計6月1日基本具備農機下地作業條件。河南農業部門表示，6月2日黃河以南小麥進入集中收穫期，6月4-7日可形成收穫高峰，6月13日前除局部零星降雨外，全省主要麥區以多雲和陰天為主，利於大面積機收作業，預計6月15日前後麥收基本結束。