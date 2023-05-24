坐監3年再賠8萬　河南農婦偷折2枝名貴蘭花入刑　僱主：損失20萬

十年前，河南一名大學生因「掏鳥窩」被判10年有期徒刑，在網絡嘩然。而近日，河南一例「折花被判刑」案件，再次引起關注。

河南桐柏縣居民金某在網絡上發文稱，妻子在僱主家打零工時，折走2枝蘭花花枝，被以盜竊罪判處有期徒刑3年，緩刑4年。



據《封面新聞》報道，事件發生在2019年，夏某在僱主汪某家盜走2株蘭花，帶回家種植。被盜的兩苗蘭花，一苗為惠蘭綠帽大絲草，一苗為惠蘭絲草中透紅花。經桐柏縣價格認定中心認定，兩株花總價格為7萬元。

蘭花中透品種（網絡資源圖）

法院認為，夏某以非法佔有為目的，入戶秘密竊取他人財物，數額巨大，行為構成盜竊罪。夏某也如實供述罪行，主動提出賠償。因此汪某出具「諒解書」，希望對夏某從輕處理。最終，法院判決夏某3年有期徒刑，緩刑4年執行，並處罰金5000元。

2020年，夏某向桐柏縣法院申訴，稱沒有將花盆直接盜走；且兩株蘭花經當地蘭花協會鑑定其中一盆僅價值500至1000元，另一盆因花已死亡無法鑑定。2次估價存在巨大金額差異，單以價格認定中心的定價予以定罪量刑，證據不足。

但法院認為，夏某曾對罪行供認不諱，對價格認定中心的定價也未有異議，且未提交過蘭花協會的鑑定書，因此駁回申訴。

夏某提供蘭花協會鑑定書。（封面新聞）

近期，金某再通過網絡發帖「申冤」，並回覆內媒稱，妻子夏某是小學輟學幾乎不識字，出於好奇才從汪某家的兩盆蘭花中各折走一株花莖。「物價局定價為2盆一共7萬元，我們賠償了8萬元才獲得諒解判了緩刑。」他表示，蘭花協會和價格認定中心估價差距較大，「我們不服」。

蘭花主人汪某則反駁，兩盆蘭花是名貴品種，且擺放在不同位置，夏某在花棚裏挑了最貴的2盆折枝，是故意為之，並非單純的無知和好奇。

由於一盆蘭花死亡，另一盆雖存活但狀態不良，汪某稱「我十幾萬買的，這一下直接損失20萬。我相信法律的判決。」且夏某賠償後，他也選擇了諒解，對於夏某夫婦在網絡持續發帖，他表示「很不理解」。

因2方都不認同對方提供的價格鑒定書，汪某表示，若金某夏某「不服」，可以繼續通過法律途徑解決。金某也稱，會通過法律途徑解決疑問。