｢一碼通深港｣即日上線　內附教程！AlipayHK搭深圳地鐵巴士有優惠

港人北上深圳後的交通出行問題備受關注，AlipayHK APP（港版支付寶）早前已推出深圳地鐵乘車碼業務。據《深圳特區報》報道，「一碼通深港」周四（6月1日）起正式上線，除了地鐵之外，港人即日起還可掃碼乘搭深圳巴士。而深圳市民亦可使用支付寶、深圳通等APP在香港搭乘巴士、地鐵，即深港兩地全面實現乘車「一碼通行」。



報道指，為方便深港兩地公共交通出行，在深圳市交通運輸局的指導下，近期，深圳市深圳通有限公司與支付寶、AlipayHK等公司合作升級深港交通支付互認功能，深圳通也正式上線「一碼通深港」業務。

自2023年6月1日起，使用深圳通、AlipayHK、支付寶中的任意一個APP，即可在深港兩地掃碼乘坐所有的巴士和地鐵線路（除香港機場快線）。

至於具體使用方法，港人可在AlipayHK的應用中心點擊「更多」，揀選「跨境專區」，並進入「公共交通跨境乘車碼」，在頁面內將地點切換為「深圳」領取「深圳通乘車碼」後按照指示完成開通，即可掃碼乘搭深圳巴士、地鐵，與「深圳通」APP享受同等乘車優惠。

而深圳市民可使用深圳通或支付寶APP，將乘車碼頁面地點切換至香港，領取「香港乘車碼」後即可掃碼乘搭香港巴士地鐵。港人和深圳市民的跨境乘車費用均將按實時匯率價格進行結算。

深圳市交通運輸局相關負責人表示，此次兩地巴士地鐵「一碼通行」的實現，將加速深港交通一體化的進程，優化雙城出行體驗，進一步為兩地居民綠色交通出行、遊玩、商貿往來提供便利，為構建「1小時優質生活圈」創造良好環境，對粵港澳大灣區協同發展將起到積極師範作用。