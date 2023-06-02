台網紅麵包包承認講大話！謊稱患癌呃足全世界3年　病照全是偷圖

網紅「麵包包」在3年前自曝罹患胰臟癌4期，之後便開始在Instagram分享抗癌歷程，宣稱這幾年透過運動和健身，已漸漸改善身體狀況。然而，她最近被網民發現疑似盜圖，罹癌的說法開始受到懷疑，6月1日發文坦承「我謊稱自己罹癌」，認了3年來全是造假。



謊言，有天仍會被揭穿！（按圖了解）

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麵包包人設翻車事件從5月開始延燒，一位男網民在Dcard發表匿名文章，透露前妻在2020年8月自稱確診胰臟癌4期，之後便辭去工作開始接受治療，但奇怪的是每次都只讓家人送到醫院門口，堅持一個人去見醫生。男方起初也沒有懷疑，但後來察覺「兩年多以來都沒見過主治醫生、診斷證明與就醫收據」、「110年（2021年）全家醫藥支出只有8,480元」，漸漸產生疑心。

儘管事主並沒有點出當事人身分，但網民對照內文提到的事件、發文內容和時間軸，推理出他所說的前妻應該就是台灣網紅麵包包。接着，又有網民在Dcard發出整理文，指出麵包包曾上載過的X光、落髮、流鼻血等照片全都是從網絡上偷來，而且關於抗癌過程的敘述也幾乎不符合醫學性，質疑麵包包的抗癌人設全是造假。

對此，麵包包在6月1日發文，認了關於抗癌的事情都是說謊：「我做了最不應該做的事，我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達3年，對不起曾經對我付出一點點好的任何人。」她透露身邊的人都不知情，「我知道我自己罪該萬死，我自己選擇的也必須自己承擔，但請大家不要去指責他們或是再逼他們做出任何解釋，他們也跟大家一樣是受害者。」

麵包包現已刪除Instagram所有帖文，除了向所有粉絲和親友道歉，也跟過去曾合作過的廠商道歉，「你們的指責咒罵我都會接受，曾經用過我優惠碼支持過我的每個人我也很抱歉，各大廠商若需要賠償的話我會全額負責，當然我知道很多是金錢無法賠償的，我只能再次跟大家道歉。」她也抱歉因此風波浪費大家的時間，「做了最錯誤的示範，傷害了我愛的和愛我的人，這一切真的抱歉。」

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