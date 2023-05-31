深圳女訴用餐被收700元服務費但未獲應有體驗：連紅酒都是自己倒

近日，內地有網民表示，她與朋友在廣東深圳潮御薈餐廳就餐，結果在未體驗到特殊服務的情況下被收取高達700多元（人民幣．下同）的服務費。周二（30日），餐廳工作人員回應稱，包房用餐有侍應1對1進行服務，故收取10%的服務費，並會在收費單上清楚標明，但他沒有回應是否會提前告知消費者服務費一事；當地市場監管部門工作人員則表示，如果消費者直到結賬才得知要收取服務費，是不合理的。



上述網民表示，她日前與幾名女性友人在福田區潮御薈餐廳就餐，一共花費7708元，其中菜品價格為7008元，服務費為700.8元，佔菜品消費的10%。而使用完優惠後，網民共支付了7472元。

她表示，餐廳是一位不太熟的友人開的，她事前聯繫對方幫忙訂位置，還詢問價格貴不貴，獲回應「不貴」。抵步後，她本想點菜，但友人告知經已替她安排好，她也沒多想，便讓餐廳上菜。而在就餐過程中，侍應只負責上菜，未有一直站旁邊服務，連紅酒都是她和朋友自己倒的。她質疑該餐廳服務質量配不上價格。

服務費為700.8元，但事主覺得餐廳服務質量配不上價格。（極目新聞）

周二，潮御薈餐廳一工作人員回應指，包房用餐時，侍應會1對1進行服務，包括為食客上菜、倒酒、現場烹飪一些菜品等，所以會收取菜品總價10%的服務費，亦清楚標明在收費單上。然而，對於是否會提前告知消費者要收取服務費一事，該工作人員並未作出回應，但他曾稱，食客如果覺得服務不好，可以當場提出，以便協商解決。

當地市場監管部門工作人員則表示，餐廳可以向消費者收取服務費，但前提是要在菜單上明碼標價，或提前告知消費者，讓其了解有此收費項目。若菜單上未明確標註，且餐廳也未提前告知，令消費者直到結賬才得知要收取服務費，那餐廳收取服務費的行為是不合理的。