亞洲最大！雙工位700噸試驗能力　中國大推力試車台試車成功

撰文：孫聖然
出版：更新：

據《新華社》報道，近日，「中國宇航新動力銅川試驗中心」亞洲最大推力試車台2號工位考台試車圓滿成功。
今次試車成功是繼4月24日，1號工位考台試車圓滿成功後取得的又一重要成果，標誌亞洲最大推力液體火箭發動機試車台雙工位，均已形成基礎承載推力700噸的試驗能力。

今次考台試車產品為85噸開式循環液氧煤油發動機，是航天科技集團六院「八年九機」第一款投入工程化應用的發動機，也是為商業航天量身定制的一款發動機，已於4月2日首飛成功。

「八年九機」研製任務由航天科技集團六院規劃，旨在適應航天強國建設需求——從2021年到2028年，研製以500噸級液氧煤油發動機和百噸級補燃循環氫氧發動機為代表的9型泵壓式液體火箭發動機。

今次試車充分考核了試車台雙工位狀態切換的工藝和流程。狀態高效、準確切換是雙工位試車台核心且重要的工藝過程之一，也是保證試車台快速敏捷迭代滿負荷運行的先決條件。後續，該試車台將頻繁進行雙工位交替試車，以滿足發動機研製和交付對試驗條件的要求。

航天科技集團六院科技委主任譚永華表示，該試驗台順利建成，標誌着中國液體火箭發動機基礎設施建設取得新突破，試驗能力大幅提升，將有力保障中國載人登月、重型運載火箭、深空探測、天地往返、空間基礎設施建設等重大工程順利實施。

國產AG600完成首次試車　為全球最大水陸兩棲飛機中國自主研製整體式固體火箭引擎試車成功　500噸推力世界上最大中國最大推力分段式固體火箭發動機試車成功
火箭軍
中國航天科技