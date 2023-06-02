亞洲最大！雙工位700噸試驗能力　中國大推力試車台試車成功

據《新華社》報道，近日，「中國宇航新動力銅川試驗中心」亞洲最大推力試車台2號工位考台試車圓滿成功。

今次試車成功是繼4月24日，1號工位考台試車圓滿成功後取得的又一重要成果，標誌亞洲最大推力液體火箭發動機試車台雙工位，均已形成基礎承載推力700噸的試驗能力。



今次考台試車產品為85噸開式循環液氧煤油發動機，是航天科技集團六院「八年九機」第一款投入工程化應用的發動機，也是為商業航天量身定制的一款發動機，已於4月2日首飛成功。

「八年九機」研製任務由航天科技集團六院規劃，旨在適應航天強國建設需求——從2021年到2028年，研製以500噸級液氧煤油發動機和百噸級補燃循環氫氧發動機為代表的9型泵壓式液體火箭發動機。

今次試車充分考核了試車台雙工位狀態切換的工藝和流程。狀態高效、準確切換是雙工位試車台核心且重要的工藝過程之一，也是保證試車台快速敏捷迭代滿負荷運行的先決條件。後續，該試車台將頻繁進行雙工位交替試車，以滿足發動機研製和交付對試驗條件的要求。

航天科技集團六院科技委主任譚永華表示，該試驗台順利建成，標誌着中國液體火箭發動機基礎設施建設取得新突破，試驗能力大幅提升，將有力保障中國載人登月、重型運載火箭、深空探測、天地往返、空間基礎設施建設等重大工程順利實施。