日軍731部隊再添新罪證：《職員表》首次公開　形成完整證據鏈

日本關東軍731部隊因在二戰期間從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究而臭名昭著。近日，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館與日本歷史研究學者松野誠也合作，公開一份最新發現的相關檔案資料，包括《關東軍防疫給水部將校高等文官職員表》。此類資料被發現尚屬首次，這也令731部隊再添新罪證。



該份檔案資料名為《編制（編制修改）詳報》，由關東軍司令部於1940年製作，現存於日本國立公文書館。日本明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠也近期發現後，將其影印版帶到中國，檔案包括《關東軍防疫給水部軍官高級文官職員表》、《關東軍防疫給水部判任文官同待遇者職員表》等資料。其中，關東軍防疫給水部，即731部隊的職員表中，包含部隊內部各部門名稱以及職員姓名，為首次發現此類資料。

資料顯示，1940年，關東軍防疫部改編制為關東軍防疫給水部（731部隊），並增加一部分人員，將本部劃分為總務部、第一至第四部、資材部、教育部、診療部，於8月22日完成改編，部隊改編後由軍醫、藥劑、衛生、工程師、技師、僱傭人員等組成，部隊管理層軍官編制人數由1936年的70人增加至455人，從軍官、高等文官的職員表來看，其特徵是醫學家和工程師在部隊中佔據了很高的位置。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民介紹道，是次編制修改為731部隊發展史上的重要節點，就是從這開始，731部隊的規模體量逐步變大，真正變成了一支進行細菌武器研製、生產以及實施細菌戰的戰略特種部隊。他表示，該檔案資料的發現，結合現有相關檔案、文物、史料，形成了一條證明731部隊從無到有、從小到大、從膨脹到滅亡的完整證據鏈，對於研究731部隊發展歷史有著重要意義。

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