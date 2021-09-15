央視公開史料揭日本731部隊新罪證　不打麻藥解剖活人做細菌實驗

每年的9月18日，中國各地都會拉響防空警報警示後人。在1931年9月18日，日本曾發動轟動中外的「九·一八」事變。臨近這一特殊日期，央視在最新報道中公布一份檔案，揭露活人被送至日本731部隊進行細菌實驗的全程。



央視「國家記憶」公眾號9月14日披露，在黑龍江省檔案館，保存着一份檔案，清晰記錄日本關東憲兵隊為731部隊細菌實驗輸送活人的全部過程。

這份檔案記錄了關東憲兵隊扣留審訊諜報員及疑犯的情況。其中有多處多人被標記為下達了特殊輸送的指令。報道指，特殊輸送一詞，是日本關東憲兵隊內部的暗語，特指不經過審訊，不移送有關機關，直接進行秘密逮捕，秘密審訊，將該人移交至侵華日軍七三一部隊，用作人體實驗的一種特別的處置方式。

+ 9

據報道，源源不斷被輸送而來的活人被當做實驗的「材料」存在，他們被活殺解剖，連麻藥都不打。731部隊遺址出土了大量解剖實驗用的人體內臟掛架、剃刀和浸泡人體內臟的標本瓶。

在長達13年的時間裏，至少有5,000人被以活人做實驗的手段殺害。731部隊擁有4,500具繁殖跳蚤的孵育器，通過讓跳蚤吸食染有鼠疫的老鼠的血液，每三四個月可培養出約45公斤鼠疫跳蚤。

731部隊實驗的種類達數十種，除鼠疫、傷寒、霍亂，還包括人馬血交換、人體倒掛、槍透，包凍傷實驗，毒氣實驗等。

為了實戰，他們還要進行野外實驗。為檢驗細菌武器的效能，731部隊在野外設置多處實驗特別「靶場」。將被實驗者綁在用冰凍住的木樁上，彼此相隔五米，排成圓圈。從空中投擲或者近距離引爆細菌陶瓷炸彈，炸彈裹挾着炭疽桿菌、鼠疫、霍亂、鼻疽桿菌、痢疾、副傷寒菌等病菌。被實驗者或當場死亡，或被炸彈碎片炸傷並感染細菌，之後在病痛折磨中死去。

據報道，1945年9月，美軍派出大量專業人員對731部隊成員進行問訊。到1948年11月，美日之間達成秘密交易。美國以免除對石井四郎等戰犯的起訴為條件，用25萬日元，換取整體接收731部隊的罪惡遺產，包括大量實驗報告書以及8,000多張有關用細菌武器做活人實驗和活人解剖的病理學標本和幻燈片等。731部隊的一些骨幹，後來也被美國送到德特里克堡，實際參加了美國細菌戰的研究。

檔案顯示，731部隊進行人體實驗的鼻疽菌、炭疽菌、和鼠疫菌實驗報告的封面，印着「馬里蘭州德特里克堡基地生物戰實驗室化學部隊研究與開發部」的清晰字樣。央視報道指出，這無一不顯示出德特里克堡與731部隊存在密切聯繫。