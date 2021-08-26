靠摘除器官、活人試驗研發細菌武器　俄羅斯曝日本731部隊新罪證

日本關東軍731部隊因在二戰期間從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究而臭名昭著，無數中國人、朝鮮人、蘇聯人遭到非人迫害。俄羅斯聯邦安全局（FSB）日前首度曝光731部隊新罪行和對日軍的審訊筆錄。



據內地傳媒《觀察者網》報道，FSB在8月首度曝光731部隊罪行的新史料，包括對末任關東軍司令及其他日軍高官的審訊筆錄，再現731部隊利用活人做細菌試驗的恐怖細節——在受害者還活着的時候，切除其臟器觀察受損情況等。

俄方資料顯示，在1930年至1945年間，有數千名蘇聯人遭到日本俘虜。除了作戰中被俘的蘇軍，日軍還侵入蘇聯境內抓捕不少蘇聯公民，其中一些人被日本關押在哈爾濱附近的「保護院」集中營。這些被捕的蘇聯軍民或被折磨致死、或在日本投降後被直接殺害，有些人則被當作「試驗品」送往731部隊進行細菌武器試驗。

根據「保護院」集中營負責人飯島良雄（Yoshio Iijima）1948年至1949年間的供述，他合共將40名關押的俘虜送往731部隊。在731部隊的試驗室內，日軍刻意讓他們感染上瘟疫、霍亂、炭疽、傷寒等病菌，以便觀察細菌武器對活體的效果。

解密文件顯示，日本731和100特種部隊進行的細菌武器試驗就包括活人試驗，種類有人類感染鼠疫、炭疽、霍亂、傷寒、氣性壞疽，以及從活人切下內臟研究感染如何在機體擴散等。這些被日軍用作試驗者的「馬路大」（日語音譯，意為「圓木」，指試驗者）大多死於可怕的痛苦。而康復的人則繼續遭受反覆試驗，直到死亡。

日本731部隊老兵親述侵華經歷和細菌試驗內幕：

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從審訊記錄來看，731部隊每個月能夠生產多達300公斤的鼠疫細菌武器，或多達1,000公斤的霍亂細菌武器。除了蘇聯人，被日軍用來做人體試驗的還有中國人、朝鮮人及其他國家的人。據記錄，大部分人在意識清醒下被進行細菌試驗，最終被折磨致死。

審訊記錄顯示，在1949年底的遠東「伯力城審判」（哈巴羅夫斯克）中，日本關東軍最後一任司令山田乙三起初對人體實驗一直保持沉默，他在應訊中稱自己記憶力不好。不過這之後兩年裏，隨着證據的不斷積累，山田乙三的記憶力「出現了明顯好轉」，他坦承，自己擔任總司令期間，知道在活人身上進行細菌武器的軍事試驗。關東軍計劃將這些武器投入在與蘇聯、中國、美國和英國的戰鬥中。

山田乙三還認為，針對中國人、朝鮮人、蘇聯人和其他國家民眾活人試驗是合理的，「我個人認為，確定生物武器有效性的活人試驗不是反人類罪，因為國際法沒有禁止此類行為。沒有試驗，就不可能確定這樣或那樣類型細菌作用的有效性。」

俄羅斯軍事歷史學家尤里·克努托夫（Yuri Knutov）表示，對日本軍國主義歷史文件的披露具有重大意義。他認為，解密材料能夠讓人類銘記二戰的殘酷教訓。「當然，日本人的暴行是眾所周知的，731部隊的反人類行動早就在審判中曝光了。然而，今天人們仍有必要記住日本軍國主義者的這種無情和殘忍，記住他們是如何大規模摧毀中國人口，並侮辱我們的公民。」

此外，吉林大學東北亞研究院教授巴殿君亦對此表示，日本試圖逃避責任或否認犯下戰爭罪，「似乎成功地塑造了戰爭受害者的形象」，但解密文件的發布將有助於世界了解「日本軍國主義的黑暗歷史」。