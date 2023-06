NVIDIA英偉達CEO黃仁勳將赴中國：會見騰訊、字節跳動等企業高管

《彭博社》5月31日消息,知情人士透露,英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳將於6月前往中國大陸,會見騰訊、字節跳動等企業高管。



據了解,黃仁勳中國行的行程上還包括理想汽車、比亞迪和小米。知情人士稱,黃仁勳尚未最終敲定計畫,行程細節仍可能有變。

報道指出,英偉達本週早些時候,發布多項AI解決方案,涉及遊戲、廣告、工業領域。同時英偉達還推出大記憶體AI超級電腦DGXGH200,整合最多達256個GH200超級晶片,配備多達144TB的共用記憶體,約為DGXA100超算320GB記憶體的500倍,可讓開發者更好地開發聊天機器人、網際網路推薦系統演算法等大模型AI應用。

英偉達(Nvidia,又譯輝達)創辦人黃仁勳2023年5月29日在台北的論壇上演講(Reuters)

Google、Meta和Microsoft等公司將最先測試該系統。報道指出,美東時間5月30日,英偉達成為全球首家市值超過1萬億美元的晶片公司,全球僅有9家公司達到這一成績。

此前,黃仁勳訪問台灣,在台大畢業典禮致詞勉勵畢業生,稱現在則是人工智慧的時代,學生要奮力追求「奔跑吧,別緩行!」且務必記得,「either you’re running for food, or running from being food(為獲取食物而奔跑,或為了不被當作食物而奔跑)」。

台媒指,黃仁勳被譽為「AI教父」,排名彭博億萬富豪榜第37位,是今年全球身價竄升最快的億萬富豪,黃仁勳曾獲頒台大頒109學年度名譽工學博士,表彰其在人工智慧及高效能運算領域不斷推陳出新、引領產學趨勢的成就。

據了解,他日前接受外媒訪問時曾稱,「晶片製造不一定得在台灣,但中國市場卻無可取代」,引發國際關注。