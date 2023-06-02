｢戰狼｣趙立堅現身雲南邊境調研　面帶微笑引網民懷念｢蔑視小眼神｣

外交部新聞司原副司長趙立堅，有「戰狼發言人」之稱，其轉任外交部邊界與海洋司副司長後，已鮮有公開露面，但動向依然受到關注。有網民近日表示，趙立堅現身雲南邊境地區做調研。



「戰狼發言人」趙立堅主持記者會嚴峻表情以及與西方媒體的唇槍舌劍，令人印象深刻。（資料圖片）

據「雲南外事」微信公眾號上周三（5月24日）消息，5月19至24日，外交部邊界與海洋司副司長趙立堅一行，到雲南調研國家陸地邊界管理與合作工作。

趙立堅深入中老邊界、中緬邊界一線，赴西雙版納州勐臘縣磨憨鎮、保山市騰沖市猴橋鎮、怒江州瀘水市片馬鎮等邊境地區，實地踏查邊界線，了解雲南邊界歷史變遷，調研當前口岸通道功能發揮情況，與外事、商務、公安、邊檢等一線工作人員交流座談，調研新形勢下邊界管理與合作新問題。

趙立堅表示，邊界工作是促進中國與鄰國睦鄰友好和交流合作，維護國家領土主權和發展利益的重要工作。雲南是邊界工作大省，在服務周邊外交中地位特殊。要共同做好邊界工作，維護邊界清晰穩定，發揮好口岸及通道的橋樑紐帶作用，促進經貿合作，便利民間交流交往，在周邊外交和命運共同體建設中發揮好邊界工作的特殊作用。

趙立堅卸任外交部發言人後再次公開露面，引發網民評論：

「支持趙立堅，不管他在什麼崗位上！」

「準備升任正司局長的前奏。」

「面對自己人，趙哥的笑容真誠多了。」

「為啥不當發言人了？很懷念堅哥那有力的回答和蔑視的小眼神！」

「趙立堅先生是中國外交戰線的佼佼者，也是維護中國國家安全的守護者和捍衛者！」



+ 1

據外交部網站1月9日發布消息指，趙立堅已卸任外交部發言人一職，並履任外交部邊界與海洋事務司副司長。

公開資料顯示，趙立堅出生於1972年11月，公共政策碩士，中共黨員。此前擔任中國駐巴基斯坦大使館公使銜參贊職務，並曾擔任大使館臨時代辦，2019年出任外交部新聞司副司長，隨後出任外交部發言人。

去年11月，內地爆發「反封控示威」，趙立堅妻子多次發文支持中國政府的抗疫政策，並認為中國多地發生的抗議活動是「被帶節奏」，遭到網民反對甚至「網暴」。其後，趙立堅又疑因感染新冠20多日未公開露面，其妻子稱「買不到退燒藥靠鄰居相助，與普通人一樣」等話題被推上風口浪尖。